7,7 miljarder kronor saknas fortfarande

Sedan oktober 2015 då myntutbytet började har endast 35 procent av mynten kommit in. Däremot har 90 procent av sedlarna lämnats över, enligt Riksbankens statistik.

Sedan den 30 juni i år går det inte längre att betala med de gamla 1-, 2- och 5-kronorna och de äldre 100- och 500-lapparna.

Mynten går däremot att sätta in på bankkonto fram till den 31 augusti 2017, och sedlarna tar bankerna emot fram till den 30 juni 2018.

Därefter går det att skicka in sedlarna till Riksbanken som löser in dem mot en avgift på 100 kronor per ärende.