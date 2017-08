Apple till attack mot Trump

– Jag håller inte med presidenten och andra som tycker att det går att moraliskt likställa vit makt-rörelsen och nazister med dem som gör motstånd genom att stå upp för mänskliga rättigheter. Att jämställa de två går tvärtemot våra ideal som amerikaner, skriver Tim Cook i enligt Financial Times.

We’ve seen the terror of white supremacy & racist violence before. It's a moral issue - an affront to America. We must all stand against it — Tim Cook (@tim_cook) August 14, 2017

Apple kommer att donera en miljon dollar vardera till de antirasistiska organisationerna Southern Poverty Law Center och Anti-Defamation League, enligt Cook, och man uppmuntrar såväl personalen som kunder att skänka till dessa eller liknande organisationer. På onsdagen stoppade företaget ett antal vit makt-sajter från att använda betalningstjänsten Apple Pay, vilket också Visa, Mastercard och American Express gjort.

Bland andra online-företag som portat nationalister i legio de senaste dagarna finns Twitter, Facebook, Reddit och Spotify. Mängden företag som tagit avstånd från presidenten växer stadigt och på onsdagen upplöste Trump sina näringslivsråd sedan ett tiotal vd:ar meddelat att de lämnar sina uppdrag i dem – detta trots att han dagen innan hävdade att han hade många att ersätta dem med.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2017

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

