Astra Zeneca rasar på börsen

När Astra Zeneca redovisar resultatet från det andra kvartalet slår bolaget förväntningarna. Men i fokus hamnar i stället besvikelsen efter studieresultaten från bolagets viktiga Mystic-studie.

Förhoppningen var att resultatet skulle visa på att så kallad progressionsfri överlevnad inom en form av lungcancer var bättre än vid behandling med kemoterapi. I metoden mäts tiden från det att behandlingens inleds tills det att sjukdomen förvärras. Men studiens utfall levde alltså inte upp till förhoppningen.

– Resultatet var inte vad vi hade hoppats på men det är viktigt att påpeka att studien fortsätter som planerat, säger Jacob Lund, extern kommunikationsdirektör vid Astra Zeneca.

Studien har gjorts genom en behandling där en kombination av immunterapiläkemedlet Imfinzi och tremelimumab har använts.

Cancerläkemedel som använder kroppens eget immunförsvar för att angripa cancerceller ses som ett stort vetenskapligt genombrott.

Studien anses vara mycket viktig för Astra Zeneca och kursraset är det största under en dag i bolagets historia. Läkemedlet Imfinzi har beskrivits som en hörnsten i bolagets satsning på immunterapi och resultaten kan påverka bolagets position på immunterapimarknaden, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt uppvisar Astra Zeneca en positiv utveckling för lungcancerstudien Flaura, en ny cancermedicin.

I skuggan av den nya studien hamnar rapporten för det andra kvartalet, som var något bättre än väntat.

– Det var en rapport som jag tror att marknaden är nöjd med även om resultaten från Mystic blev en besvikelse. Men studien är inte över, säger Jacob Lund.

Astra Zenecas intäkter landade på 5 051 miljoner dollar, något högre än analytikernas prognos på 4 956 miljoner dollar. Redovisad vinst per aktie för kärnverksamheten blev 0,87 dollar per aktie, högre än analytikernas förväntade 0,79 dollar per aktie.

”Jag känner stor entusiasm över den omvandling som vi går igenom, drivet av vår forskningsportfölj, samtidigt som vi fortsätter att leverera till aktieägarna enligt strategin om att återgå till hållbar långsiktig tillväxt. Under detta viktiga år för AstraZeneca fortsätter vi att fokusera på att förverkliga potentialen i vår forskningsportfölj, att öka tillväxten för våra nyligen lanserade läkemedel och att föra ut vår starka forskning till patienterna”, skriver vd Pascal Soriot i en kommentar till resultatet.

De senaste månaderna har rykten spekulerat kring att Pascal Soriot planerar att lämna bolaget, något som han förnekar.