Avslaget på bostadsmarknaden i juli

Under juli månad stod villapriserna i Sverige helt still. Bostadsrätterna sjönk under tiden med 1 procent. Jämfört med juli i fjol har villapriserna hoppat upp 9 procent och bostadsrätterna har ökat i pris med 7 procent. Enligt Per-Arne Sandegren ligger siffrorna i linje med hur det såg ut 2016.

– Men tittar vi två år tillbaka var årstakten mycket högre, över 10 procent. Innan dess fanns ett antal år med väldigt höga siffror, i storstadsområdena kunde de ligga på uppåt 18 procent, säger Sandegren.

Årets julisiffror visar att bostadsrättspriserna i Storstockholm minskade med 2 procent. Det förklaras huvudsakligen med att andelen sålda lägenheter i innerstaden minskade under semesterperioden, och eftersom priserna där är de högsta, dras hela regionen med nedåt.

I Göteborg och Malmö låg lägenhetspriserna i princip stilla under juli. Däremot sticker Malmö ut när det gäller prisutveckling de senaste 12 månaderna. Villapriserna har där stigit med 11 procent, motsvarande siffra för bostadsrätter är 16 procent.

– En trend under flera år har varit att de andra storstadsområdena, Stockholm och Göteborg, dragit ifrån. Det här visar en viss återhämtning i Malmö och att det nu finns ett minst lika stort köpintresse, eller brist på bostäder, i södra Sverige, säger Sandegren.

Generellt beskrivs den svenska bostadsmarknaden nu som något lugnare än tidigare.

– Den stora rörelsen är att vi har en liten avmattning. Men ändå går ju faktiskt priserna uppåt, säger Per-Arne Sandegren.