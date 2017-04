Bättre än väntat för Google

Alpahabets vinst före skatt steg 5,4 miljarder dollar, eller 7,73 dollar per aktie. Samma period blev vinsten 4,2 miljarder dollar, eller 6,02 dollar per aktie. Analytiker i genomsnitt hade spått en vinst på 7,34 dollar per aktie.

Annonsintäkterna, som står för merparten av Googles affärsverksamhet, ökade 18,8 procent till 21,4 miljarder dollar under kvartalet som avslutades den 31 mars. Antalet betalda klick per annons lyfte 44 procent, vilket var betydligt mer än de 30 procent som ekonomerna hade väntat sig.