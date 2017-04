Birgitta Forsberg: Patetiskt att AP-fonderna slår ifrån sig i fallet med Lundin Petroleum

Att banker och våra stora pensionsjättar, AP-fonderna, slår ifrån sig i fallet med Lundin Petroleum är patetiskt.

I och för sig är det inte konstigt att de vill avvakta åklagarens utredning och vägrar att ta ställning i en oavgjord rättslig fråga.

Alltså om ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter har gjort sig skyldiga till medhjälp till grovt folkrättsbrott i inbördeskrigets Sudan.

Men om bankerna och AP-fonderna investerat i ett av familjen Lundins bolag utan att förstå risken med konflikthärdar av typen Sudan måste deras analys av oljebolaget ha varit undermålig.

Lundinarnas affärsidé har varit att gå in i krishärdar dit få andra vågar sig. Den bank eller AP-fond som inte förstår faran med det bör få ett F, underkänt, i betyg.

Sfärens grundare Adolf Lundin sa att han troligen skulle ha gjort affärer med Nazityskland om han hade varit aktiv då. Hans bolag bröt guld i Sydafrika under bojkotten mot apartheidregimen.

Adolf Lundin slängde sig gärna med två fraser: ”When the going gets tough, the tough get going” och ”no guts, no glory”, enligt en biografi över honom. (Alltså ungefär ”När det blir tufft, sätter tuffingarna fart” och ”våga och vinn”).

Att söka sig till inbördeskrigets Sudan är typiskt för ett Lundinbolag. För att hitta olja, gas eller mineraler gäller det att vara snabbare, fräckare och mer våghalsig än stora tungfotade oljebolag.

Med sig har familjen Lundin ofta haft lojala medarbetare och en svans av svenska aktieägare. Båda grupperna har fått chansen att tjäna rejält med pengar.

Prospekteringsbolag är riskfyllda, ofta hittar de inte tillräckligt med olja, gas eller mineraler. När ett Lundinbolag har misslyckats har familjen ofta stöpt om det och gett aktieägarna en ny chans med en annan affärsidé, till exempel olja i stället för mineraler.

Liksom de små aktieägarna har väl bankerna och AP-fonderna helt enkelt hoppats på att tjäna pengar. Och struntat i risken för att Lundin Petroleum skulle kliva fel i diverse krig. Krig som bekvämt nog utkämpats långt från Sverige och där svenskar vanligtvis inte dödats, lemlästats eller fördrivits.

Oavsett om Lundin Petroleum har begått brott i Sudan eller inte borde ägarna inte ha blundat för den risken innan de investerade. Och om de ändå köpt aktier borde de ha haft en mycket tät dialog med oljebolaget för att försäkra sig om att allt gick korrekt till. Om det ens går att kolla sådant.

Särskilt AP-fonderna har ett stort ansvar eftersom de placerar alla svenskars pensionspengar. De har gjort oss alla till delägare i Lundin Petroleum.