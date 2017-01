Brexit-proposition till parlamentet i dag

Trots att många räknade med motsatsen omedelbart efter det brittiska folkomröstningsbeslutet att lämna EU i juni i fjol fortsätter den brittiska ekonomin att växa. Under fjolårets sista tre månader blev tillväxten 0,6 procent, enligt den brittiska statistikbyrån ONS.

LONDON. Storbritanniens premiärminister Theresa May blir på fredagen första utländska ledare att tas emot av Donald Trump i Vita huset. May hoppas att det ska stärka Storbritanniens ”särskilda relation” till USA – men närmandet är omstritt på hemmaplan.

Propositionen har bara två punkter och den ena syftar bara till hur lagen ska benämnas. Den andra ger helt enkelt premiärministern mandat att aktivera artikel 50 i Lissabon-fördraget. Lagförslaget togs fram efter att landets högsta domstol dömde att regeringen behöver parlamentets godkännande innan den kunde sätta i gång processen för ett utträde.

David Davis, ministern som ansvarar för Brexit-processen, beskrev förslaget som ”rakt på sak", men det är sannolikt att parlamentsledamöter kommer vilja se ändringar innan förslaget kan röstas igenom. Vissa ledamöter har på förhand sagt att de kommer att motsätta sig förslaget, skriver BBC.

I onsdags lovade Storbritanniens premiärminister Theresa May att de skulle publicera en så kallad vitbok som klargör regeringens strategi i utträdesförhandlingarna. Under en utfrågning i parlamentet uppmanade ledamöter David Davis att publicera vitboken innan parlamentet röstade om att ge Theresa May mandat att aktivera artikel 50.

David Davis svarade då att han tyckte dessa var ”något separata frågor” och även om vitboken skulle publiceras inom kort så handlade propositionen i parlamentet ”om att genomföra det brittiska folkets vilja”, enligt BBC.