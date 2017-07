Brittiska jurister rusar till Irland inför Brexit

Anledningen är att juristerna är oroliga för att arbete med deras klienter i EU-domstolen kommer att försvåras efter att Storbritannien lämnar handelsunionen våren 2019.

I dagsläget skyddas inte kommunikationen mellan jurister och sina klienter i EU-domstolen ifall juristerna inte arbetar inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA, där EU-länderna och Norge och Island ingår. Om Storbritannien förhandlar fram en hård Brexit riskerar juristerna som arbetar på den brittiska ön att få sin kommunikation med klienterna genomläst av Europeiska kommissionen, vilket sätter de brittiska advokatbyråerna i ett dåligt läge för sina klienter.

– Våra medlemmar, både individer och advokatbyråer, går igenom sin beredskapsplanering, eftersom det fortfarande finns stor osäkerhet kring Brexit. En potentiell konsekvens är att de förlorar rättigheter och juridiska yrkesbehörigheter om Europeiska kommissionen startar ett kartell- eller konkurrensmål, säger Mickael Laurans, internationell chef för advkatsamfundet i England och Wales, till The Financial Times.

806 jurister från Wales och England ansökte om att få bli medlemmar i Law Society of Ireland, irländska advokatsamfundet, under 2016. Under första halvan av 2017 ansökte ytterligare 300 jurister om medlemskap. Under ett vanligt år är det 50-100 brittiska jurister som ansöker om medlemskap enligt det irländska advokatsamfundet.