Därför tar folk bort Uber-appen i kritik mot Trump

Flera stora teknikföretag som Apple, Google, Tesla, Microsoft och Facebook har tagit ställning mot Trumps skärpta inreseregler i USA, som hindrar människor från sju länder i Mellanöstern och Afrika att komma in i landet.

Läs mer: it-jättar kan drabbas hårt av Trumps inreseförbud

Att stora företag tar ställning vid politiska beslut på det här sättet är enligt pr-byrån Kreab:s grundare Peje Emilsson ingenting ovanligt.

– Det är negativt för all fri handel och företagande att genomföra den här typen av drastiska restriktioner, så utifrån ett företagarperspektiv är det naturligt att reagera, säger han.

Men alla företag har inte hyllats. Taxitjänsten Uber har istället anklagats för att stödja Trump och inreseförbudet.

Det började under lördagen då hundratals personer protesterade mot de tillfälliga inresereglerna på flygplatser runt om i USA. På John F. Kennedys internationella flygplats i New York visade The New York Taxi Workers Alliance sitt stöd genom att Twittra ut till sina chufförer att ha en timmes arbetsstopp utanför flygplatsen för att protestera mot lagen.

BREAKING: NYTWA drivers call for one hour work stoppage @ JFK airport today 6 PM to 7 PM to protest #muslimban! #nobannowall — NY Taxi Workers (@NYTWA) 28 januari 2017

En stund senare skrev Uber en Twitter-uppdatering om att de sänkt sina priser runt samma flygplats. Trots att den uppdateringen skrevs efter den schemalagda taxistrejken tolkade många det som att Uber försökte motverka strejken och dra nytta av Trumps inresestopp och hashtagen #DeleteUber trendade snart, med bilder på när tidigare användare raderar Uber-appen från sina telefoner.

Surge pricing has been turned off at #JFK Airport. This may result in longer wait times. Please be patient. — Uber NYC (@Uber_NYC) 29 januari 2017

I flera inlägg kritiseras också Ubers vd Travis Kalanick för att han skulle vara ekonomisk rådgivare till Trump.

I ett mail till den Amerikanska tidningen Business insider har företaget kommenterat kritiken genom att bland annat skriva “Vi ber om ursäkt för eventuell förvirring om vår tidigare tweet - det var inte meningen att bryta upp någon strejk”.

Ubers vd Travis Kalanick har också i ett mail till sina anställda skrivit att företaget kommer att kompensera de anställda som eventuellt inte kan komma tillbaka till USA på grund av Trumps inresestopp. Kalanick twittrade också under söndagseftermiddagen att Trumps inreseförbud är “mot allt Uber står för”. Men fortfarande på måndagen twittrades under hashtagen #DeleteUber.

Peje Emilsson säger att det alltid finns en risk för företag att ta ställning för eller mot någonting politiskt, men att det i längden är viktigt för att kunna göra skillnad.

– Ju fler som gör sin stämma hörd, desto större möjligheter att utveckla, säger han.

Läs mer: Så reagerar världens ledare på Trumps reseförbud