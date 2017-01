December rekordmånad för bilförsäljningen

Under december såldes 3 procent fler personbilar än under samma månad 2015 eller totalt sett 1 143 653 sålda personbilar. Det är den högsta försäljningssiffran någonsin för december månad. Under hela 2016 ökade nybilsförsäljningen med 6,8 procent.

I de fem största länderna ökade försäljningen mest i Italien och Spanien med 13 respektive 9,3 procents ökning jämfört med året innan följt av Frankrike och Tyskland med 5,8 och 3,7 procents ökning medan bilförsäljningen minskade något i Storbritannien (-1,1 procent).

Den europeiska branschorganisationen, Acea, som tar fram statistiken tolkar resultatet som ett positivt tecken om att trots politisk instabilitet och ekonomisk osäkerhet följt av en rad avgörande händelser under året, som britternas Brexitbeslut och Italiens folkomröstning om en ny konstitution, har konsumenternas förtroende förblivit robust.

Mest ökade försäljningen i Kroatien, Portugal och Irland och den backade i Grekland, Cypern och Storbritannien.