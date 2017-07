Duvaktig Yellen gladde New York-börsen

USA:s centralbankchef Janet Yellen ser positivt på den amerikanska ekonomin och betonade att det skett en återhämtning i hushållens utgifter de senaste månaderna och att centralbanken fortfarande väntade på att göra ytterligare räntehöjningar.

Målet på en inflation på 2 procent ligger fortfarande kvar, men marknaden tolkade det som att penningpolitiken inte blir lika aggressiv som Janet Yellen antytt i sitt tal i samband med räntehöjningen i juni.

– Vi tittar mycket noga på inflationen. Jag tror att en del av svagheten i inflationen återspeglas i övergångsfaktorer, men medger att inflationen har löpt under vårt 2 procent mål och att det kan finnas mer som pågår där, sade Janet Yellen som svar på en fråga från en kongressledamot, rapporterar The Financial Times.

Handeln på börserna i USA gladdes över centralbankschefens tal och Dow Jones industriindex ökade 0,6 procent till en ny rekordnivå. Nasdaqs kompositindex steg 1,1 procent och indexet S&P 500 slutade på plus 0,7 procent.

Samtidigt spekuleras det i vem som kan komma att ta över posten som chef för Federal Reserve, då Janet Yellens period går ut nästa år. Den amerikanska tidningen Politico skriver att den amerikanske presidenten Donald Trump sannolikt inte kommer nominera Janet Yellen för ytterligare fyra år.

Istället pekas Gary Cohn, Trumps ekonomiska rådgivare, ut som möjlig efterträdare av fyra källor med god insyn i valprocessen som Politico pratat med.

– Det är Garys jobb om han vill ha det, och jag tror att han vill ha det, säger en republikan med god insyn i valprocessen till tidningen.

Gary Cohn är en demokrat som förespråkar frihandel. Han är i dag chef för National Economic Council, som samordnar ekonomiska frågor inom de amerikanska myndigheterna. Gary Cohn har tidigare jobbat för Goldman Sachs, där han blev operativ chef år 2006.