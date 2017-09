Elon Musk presenterade nytt superflygplan

Elon Musk är mest känd som mannen bakom Tesla och SpaceX. Han var också en av grundarna till betaltjänsten Paypal.

Under de senaste åren har hans uttalade mål varit att skicka människor till Mars. Nu ska han också använda sina raketer för att skicka människor var som helst på jorden på under en timme.



Raketerna ska kunna färdas i 27.000 kilometer i timmen. Resan mellan London och New York beräknas ta 29 minuter.

På Instagram skriver Elon Musk: ”Flyg till de flesta platserna på jorden på under 30 minuter och var som helst på under 60. Kostnaden per plats bör vara ungefär samma som fullpris för ekonomi i ett flygplan.”

Idén presenterades under den internationella astronautkongressen i Australien under fredagen, där han också utvecklade sina planer för hur han ska sätta människor på Mars. Filmklippet om de rekordsnabba resorna på jorden spelade han upp i slutet av sitt 45 minuter långa tal.



– Om vi bygger det här för att åka till månen och Mars, varför inte åka till andra ställen på jorden också? Alright, tack, sa han innan han klev av scenen till stort jubel.

Flera av Elon Musks raketer har tidigare exploderat under provflygningar.

Men när de rekordsnabba resorna kan bli verklighet framgår inte.



Flera av Musks raketer har tidigare exploderat under försöken. I slutet av 2015 lyckades Elon Musks företag Space X för första gången landa en Falcon 9-raket på jorden.



På förra årets konferens sa Musk att han ska bygga en raket som är fyra gånger så kraftfull som någon annan raket i historien, skriver CNN. Raketen ska kunna bära rymdskepp med hundra människor med siktet inställt på mars. Raketen kallar han själv för BFR, Big fucking rocket.

Men Musk själv har erkänt att planerna måste utvecklas. Något han alltså gjorde under fredagen.

Inför framträdandet skrev han också på Twitter: ”Kommer att annonsera något väldigt speciellt under dagens tal.”