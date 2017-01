Ewa Stenberg: Moderaterna är hårt pressade av fallande opinionssiffror

Anna Kinberg Batra har ju tidigare sagt att M inte ska samarbeta med SD. Men nu säger hon något annat. Vad har hänt?

- Det var en pressad Moderatledare som såg ut att ha våndats som ensam mötte pressen i förmiddags. Ett besked som kan leda till en regeringskris borde väl rimligen ha lämnats av hennes regeringsalternativ samlat. Men de andra Allianspartiernas ledare var inte med. De hade, enligt Annie Lööf fått ett sms sent i går kväll om att hon skulle göra ett utspel, och inte mött det med jubel.

- Det verkar som om M-ledaren inte längre kan hålla emot för den interna opinion som krävt att hon ska agera för att fälla regeringen med stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen.

M vill lägga gemensam alliansbudget

Hon sade att hon före nästa val 2018 är beredd agera som allians med gemensamt budgetförslag, kommer det att bli så?

- Nej, inte efter Centerns besked nyss. Annie Lööf var tydlig med att hon i detta säkerhetspolitiska läge inte vill kasta ut Sverige i en regeringskris. Hon använde förvånande starka ord när hon avvisade Moderatledarens utspel. Nu väntar vi på besked från Kristdemokraterna och Liberalerna.



- Kristdemokraterna har länge talat för gemensamt budgetförslag. Men Liberalerna har varit emot det. L har tvärtom öppnat för ett samarbete efter valet med S, i det fall alliansen inte kan få tllräckligt underlag för att styra.

Sprängs det borgerliga samarbetet kommer det att gynna både Sverigedemokraterna och regeringspartierna.

Så var tror du att detta slutar?

-Vi ser en djupt splittrad allians, ett regeringsalternativ som inte kan ena sig om hur de ska få regera. Det är blockpolitikens sönderfall, och det är ironiskt att det just är moderaterna som utlöser det. Alliansen var ju en hjärtefråga och en förutsättning för att Fredrik Reinfeldt (M) fick bli statsminister 2006-2014. Sprängs det borgerliga samarbetet kommer det att gynna både Sverigedemokraterna och regeringspartierna. Då hamnar M och KD närmare SD och L och C närmare S och MP.



- Jimmie Åkesson låter glad i sina kommentarer i dag, och Sverigedemokraterna har all anledning att fira. Det partiet kan få ökat inflytande och större påverkan på svensk politik, nu när Moderaterna öppnar för regelrätta förhandlingar i riksdagen. Men hur stora förändringar det leder till återstår att se. Anna Kinberg Batra säger att hon inte vill samarbeta med SD om budgeten eller i en regering. Men å andra sidan sade hon ju alldeles nyligen att Moderaterna inte skulle förhandla med SD eller försöka lägga en gemensam alliansbudget.



- Moderatledaren har en uppgift framför sig nu när hon ska motbevisa Jimmie Åkessons bild av att SD driver Moderaterna framför sig.

