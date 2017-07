Experternas tips: Så undviker du fällorna på börsen

Joakim Bornolds tips: Så kommer du in på aktiemarknaden

1. Börsen är inget kasino

”Att gå in med inställningen att snabbt tjäna pengar är inget tänk som jag rekommenderar. Det blir som ett lotteri, det kan gå bra, men det kan också gå dåligt.

Jag skulle inte rekommendera att använda börsen som ett kasino för det är just det du gör om du har den inställningen.”

2. Ha en rimlig förväntan

”Det bästa rådet som jag kan ge till de som vill in på aktiemarknaden är att ha en rimlig förväntning på vad aktiemarknaden ger. Någonstans på åtta procent per år är bra. Om du klarar det över tid är det bra. Om du klarar tio procent är det fantastiskt bra i avkastning per år. Men man ska inte för höga förväntningar.”

3. Minst åtta aktier, minst fem branscher

”Jag har en grundregel: minst åtta olika aktier, minst fem olika branscher. Statistiskt finns det en brytgräns där och där går en bra riskspridning. Ta inte en för stor risk på ett bolag. Det är viktigt att man följer det för då skapar du bättre förutsättningar för dig. Men att sprida riskerna i olika branscher, det är superviktigt och nyckeln om du vill lyckas som aktiesparare.”

4. Satsa inte på nykomlingarna

”Bolag som har en lång historik på börsen är lättare att gissa hur det kommer att gå. Ska man börja med aktier ska man satsa på bolag som har en bra historik, som växer och som tjänar bra med pengar. Börja med de bolagen. De är många på börsen.

Att gå in och börja investera i mindre techbolag krävs mycket mer som investerare att hitta information och analysera det. Det är ganska svårt.”

5. Hoppa inte in och ut

Säljer du när du tror att det är rätt säljläge kan det bli svårt att hoppa in igen – eftersom när är det rätt köpläge egentligen? Att försöka hoppa fram och tillbaka är svårt. Håll i dina aktier så länge som möjligt

Joakim Bornold är sparekonom på Nordnet