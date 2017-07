Fallgroparna du måste känna till innan du hyr ut din bostad

Många svenskar väljer att hyra ut sin lägenhet via olika förmedlingstjänster som Airbnb och Blocket, medan de är bortresta. Det har blivit ett populärt sätt att tjäna extra pengar – särskilt under sommaren. Vanligast är det i storstäderna.

– De senaste siffrorna från Blocket visar att Uppsala har gått om Malmö nu. Under årets första halvår fick vi in 8.200 annonser om korttidsuthyrning. Annonserna är väldigt säsongsbaserade och det är främst mellan april och juni folk annonsera och vill hyra ut sina lägenheter under sommaren, säger Linnéa Aguero, pr- och presschef på Blocket.

Sedan 2011 har Blocket fört statistik gällande korttidsuthyrning som främst sker i storstäderna. Då låg antalet annonser om korttidsuthyrning på 11.500 och ökade fram till 2013 då antalet låg på 18.500 under året. Men sedan dess har inflödet av annonser minskat varje år. I fjol låg siffran på 15.400.

Sedan några år tillbaka har Blocket utmanats av andra aktörer på den svenska marknaden – som Airbnb och olika Facebookgrupper.

– Sedan uthyrningslagen kom 2013 och i kombination med att vi har ökat vårt trygghets- och säkerhetsarbete har vi sett en minskning. Vi har lyckats få bort många oseriösa hyresvärdar och hyresgäster, säger Thomas Bäcker, kundsäkerhetschef på Blocket.

Men helt problemfritt är det inte. Det finns ett antal fallgropar att se upp för – i alla fall för dig som vill hyra ut.

En är att hålla koll på regelverket och vad din hyresvärd eller bostadsrättsförening har för krav – för att slippa risken att bli uppsagd.

– Samma regler gäller som för en längre andrahandsuthyrning. Du måste ha hyresvärdens tillstånd och även berätta vem eller vilka som hyr och hur länge du ska hyra ut din lägenhet, säger Susanna Skogsberg, jurist på Hyresgästförening.

En skillnad finns det dock och det är att det är tillåtet att ta en högre hyresavgift.

– Hyr du en hyresrätt i andra hand för att ha den som din bostad är det bruksvärdeshyra som gäller. Men när en lägenhet hyrs för fritidsändamål är det marknadsvillkor som gäller, säger Susanna Skogsberg.

Alltså kan en etta i Stockholms innerstad hyras ut för några tusenlappar i veckan.

Hyresgästföreningen har ingen statistik på hur vanligt det har blivit att hyra ut sin lägenhet under sommaren eller under kortare perioder. Men Susanna Skogsberg upplever att det har blivit allt vanligare, samtidigt som ”lånebyte” har blivit ett nytt fenomen. Lånebyte innebär att hyresgäster lånar varandras bostäder under exempelvis semestern.

– Trots att det inte är några pengar inblandade så rör det sig om en andrahandsuthyrning eftersom den som bor tillfälligt i lägenheten bor där själv utan den som hyr ut den. Då krävs det hyresvärdens tillstånd, säger Susanna Skogsberg.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?

– Då har hyresvärden rätt att säga upp ditt kontrakt. Om du inte skulle få ett tillstånd kan du alltid vända dig till hyresnämnden, men det hela kan dra ut på tiden och troligen skulle inte nämnden godkänna ett tillstånd, i alla fall inte om du enbart vill hyra ut den för att tjäna pengar på uthyrningen säger Susanna Skogsberg.

När det gäller inneboende, det vill säga när du bor kvar själv och hyr ut en del av din lägenhet, gäller delvis andra regler. Där behöver du till exempel inte hyresvärdens tillstånd.

En annan möjlig fälla är Skatteverkets regler. Här säger lagen att den som hyr ut sin privatbostad själv måste redovisa inkomster till Skatteverket.

Reglerna säger att man får tjäna upp till 40.000 kronor om året på privatuthyrning av lägenheter utan att ta upp det i sin deklaration.

– Under 40.000 kronor är det alltid skattefritt och du behöver aldrig deklarera något, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket.

I fjol granskade Skatteverket 250 objekt och i 150 fall hade personer med extra hyresinkomster redovisat felaktigt eller inte alls. Endast en femtedel – som hade fått in mer än det skattefria beloppet på 50.000 kronor via Airbnb – hade redovisat de extra hyresinkomsterna.

Det var första gången Skatteverket gjorde en sådan riktad granskning mot Airbnb. Det är oklart om en liknande granskning kommer att göras i år, berättar Olof Wallin.

Hur tolkar du resultaten?

– I många fall handlar det om okunskap om att uthyrningen medför en skattepliktig inkomst, men det förekommer också att man med avsikt avstår från att uppge inkomsten i deklarationen, säger Olof Wallin.

Hur kan ni hålla koll?

– Vi hämtar uppgifterna från de olika förmedlingstjänster som finns och den som har använts, säger Olof Wallin.

I samband med korttidsuthyrningarna i storstäderna har polisen sett att det bedrivs prostitution i lägenheter som hyrs i andra– eller tredjehand. Något som DN tidigare har skrivit om.

– Man har alltså delvis flyttat prostitutionsverksamheten från hotellen till andrahandslägenheter, säger inspektör Martina Hildebrand på polisens prostitutionsgrupp.

En förklaring kan vara att det har blivit svårare att hålla till på hotell eftersom hotellpersonalen har utbildats och håller tät kontakt med polisen.

Samtidigt har hallickarna märkt att ur kundens perspektiv är andrahandslägenheterna bättre än hotellen.

– För kunden är det bekvämare att smyga in i en trappingång i innerstaden än att ta sig in i en hotellfoajé och springa på någon man känner där, säger Omid Farhand, inspektör inom prostitutionsgruppen.

Många blir väldigt chockade när de får veta vad som pågått i deras lägenhet.

För de som bedriver prostitutionsverksamheten kan det också vara billigare att hyra privata lägenheter än hotellrum eftersom flera kvinnor kan användas i en lägenhet.

– Tjejerna, som ofta är väldigt unga, åker runt till olika lägenheter och kunder. De flyttas också runt i landet och utanför – för att kunderna ska få nytt utbud, säger Omid Farhand och fortsätter:

– Det här är svåra ärenden om man jämför med andra, där produkten är människor.

En annan svårighet för polisen är att uthyrningen görs av privatpersoner.

I många fall har uthyraren inte meddelat hyresvärden eller föreningen. De är rädda för att bli av med sin lägenhet eller skäms för att de har blivit lurade, säger Martina Hildebrand på polisens prostitutionsgrupp.

– Många blir väldigt chockade när de får veta vad som pågått i deras lägenhet. De mår helt enkelt dåligt, säger Omid Farhand.

Polisen kan inte säga exakt hur ökningen ser ut, mer än att det växer. Flera av fallen kommer, enligt polisen, från Airbnb, men också från Blocket, olika Facebookgrupper och chattforum där kvinnor annonserar ut sina tjänster. Oftast handlar det om mindre lägenheter, som ettor och tvåor, i Stockholms innerstad som ligorna använder sig av.

– Det är oftast en trevlig och ordentlig person eller ett par som uppger att de vill hyra en lägenhet i en eller flera veckor för att ha semester i storstan eller för att de ska läsa en kurs, säger Martina Hildebrand.

Om det inte är polisen som upptäckter vad som pågår är det vanligt att grannarna gör det.

– Det är väldigt mycket spring i trapphuset och det finns ett väldigt speciellt beteende hos herrarna, säger Martina Hildebrand.

Vad ska man som uthyrare tänka på eller göra?

– Kolla alltid upp personen som vill hyra och om identiteten som personen uppger verkligen stämmer. Informera grannar och be dem hålla utkik. Gör själv en koll om du kan och åk till lägenhet oanmäld. Eller be grannen göra det, säger Martina Hildebrand.

– Om du misstänker att din lägenhet används för prostitution så bör du ta kontakt med polisen. Juridiskt kan man bli misstänkt för att ha främjat försäljning av sexuella tjänster om man fortsätter att hyra ut sin lägenhet trots att man har kännedom om att det pågår prostitution i den, säger Omid Farhand