Fingerprint vinstvarnar – aktiekursen rasar

Fingerprints intäkter beräknas landa mellan 800 och 840 miljoner kronor under det tredje kvartalet, vilket i så fall är i linje med intäkterna under föregående kvartal. Det ligger avsevärt under marknadens förväntningar på 1,5 miljarder kronor, enligt Reuters.

Vid börsöppningen störtdök aktiekursen med över 20 procent.

Vd Christian Fredrikson listar tre anledningar till utvecklingen. Den första är Apples lansering i förra veckan av en telefon med ansiktsigenkänning.

– Vi har sett en avvaktande marknad. Inför lanseringen har kunderna dragit ner på sina lagernivåer. Men trots det räknar vi med att antalet levererade sensorer kommer att öka med 40 procent jämfört med andra kvartalet, säger han vid en telefonkonferens.

Men det sistnämnda hjälper inte för att driva upp intäkterna, eftersom produktmixen har förändrats. Många kunder har gått över till billigare baksidesmonterade sensorer, som ger lägre intäkter per såld enhet än framsidesmonterade sensorer.

En svagare dollar uppges också påverka negativt.

Christian Fredrikson betonar att bolaget inte lämnar några prognoser, eftersom det är en så snabbrörlig marknad, men säger att man ändå väljer att gå ut med den här informationen eftersom man sett att marknadens förväntningar ligger avsevärt högre.

– Det här är en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i världen, säger han.

Rapporten för det tredje kvartalet publiceras den 26 oktober.

