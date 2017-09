Fler svenskar positiva till sänkt ränteavdrag

I dag ligger ränteavdraget på 30 procent och flera partier har diskuterat om att införa en avtrappning för att kyla ned den överhettade bostadsmarknaden. Under tisdagen meddelade Sverigedemokraterna att de vill se en sänkning med en procentenhet per år under en femårsperiod.

– Vi har ett lågränteläge med den lägsta räntan någonsin, vilket gör att jag inte tror att en avtrappning skulle få så stora negativa effekter nu. Men det är viktigt att det görs varsamt, eftersom om vi går tillbaka till en normalränta kan de få stora effekter, säger Sven-Erik Kristensen, Regionchef på fastighetsmäklarbolaget Bjurfors i Göteborg.

Men frågan om ränteavdraget splittrar svenskarna. Enligt SIFO-undersökningen är 34 procent av de tillfrågade positiva till en nedtrappning av ränteavdraget, 35 procent är negativa och 31 procent svarar att de inte vet. I januari, när samma mätning gjordes, var 32 procent för en avtrappning.

– När man laborerar med boendekostnader och bostadspriser sätter man igång mycket annat i samhället. Ska du helt plötsligt betala, låt oss säga 2.000 kronor mer per månad i boendekostnad, då är det annan konsumtion som blir drabbad utav det, säger Sven-Erik Kristensen.

Ett sänkt ränteavdrag under en högkonjunktur skulle kunna vara ett verktyg för att stimulera ekonomin vid lågkonjunktur, men en sänkning skulle också göra det svårare för personer att slå sig in på bostadsmarknaden.

– Det är förstagångsköparna som skulle drabbas eftersom de ofta har minst möjlighet att få ihop en kontantinsats och är mest belånade med till exempel studielån, säger Sven-Erik Kristensen.

Undersökningen genomfördes mellan 4-8 september och bygger på en webbpanel bestående av 1517 personer i åldern 16-79 år som är bosatta i Malmö, Göteborg och Stockholm. Urvalet har gjorts slumpmässigt och är riksrepresentativt rekryterad.