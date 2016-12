För Göteborg kostar det att ha pengar på sparkontot

När Göteborgs stad upphandlade banktjänster tidigare i år var det Nordea som vann kontraktet. Och i kontraktet fanns en ovanlig klausul: Göteborg måste betala en ”inlåningsavgift” när staden har mer än 300 miljoner kronor på sitt koncernkonto i Nordea.

– Av de 263 dagar som gått sedan dess har vi haft mer än 300 miljoner kronor under sammanlagt 29 dagar, berättar Magnus Borelius, finanschef i Göteborg.

– Vi har betalat 93 000 kronor i avgift, tillägger han.

Magnus Borelius skyndar sig att påpeka att kommunen tjänar långt mer när de lägger om sina korta lån.

Kommunens samlade skuld är 38 miljarder och ungefär en tiondel av det omsätts på den ”korta marknaden”, det vill säga lån som löper i högst ett år. Staden ger ut certifikat, skuldsedlar för korta lån, på den internationella marknaden.

– Lånar man på den marknaden får man bra betalt, säger Borelius.

Magnus Borelius betonar också att när kommunen får betala för sin insättning så är det ett medvetet val – pengarna ska finnas snabbt tillgängliga när behov uppstår.

– Men det har gjort att vi arbetar hårdare med vår likviditetsplanering, säger Borelius.

Med det menas att kommunen arbetar efter principen ”i sista stund” när det gäller kommunens finansiering. Pengar som behövs för utgifter av olika slag, ska tas in till kommunen så sent som möjligt, just för att minska tiden på kontot.

