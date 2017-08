Företagstoppar hoppar av Trumps råd i protest

Läkemedelstillverkaren Mercks vd Kenneth Frazier motiverar avhoppet med att Trump inte tillräckligt fördömde högerextremisterna vid demonstrationen i Charlottesville i helgen där en ung kvinna dödades, skriver Huffington Post.

Frazier vill med protesten ”ta ställning mot intolerans och extremism” skriver han i ett uttalande.

Frazier var den enda afro-amerikanen i rådet, som består av ett 20-tal vd:ar för amerikanska stora tillverkningsföretag.

Trump slog tillbaka i en tweet på måndagskvällen, och skrev att Frazier nu ”skulle få mer tid att sänka läkemdelspriserna”.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!