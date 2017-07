Fortsatt framtidstro inom den svenska industrin

Samtliga av de tre tunga verkstadsbolagen visar starka siffror när rapporterna från det andra kvartalet släpptes under måndagen. Alfa Laval överträffar förväntningarna och uppvisar en orderingång på 9.629 miljoner kronor, vilket var 11 procent högre än analytikernas prognos.

– Orderingången blev starkare än förväntat. Den är driven av slutmarknaden så det var ett steg i rätt riktning, säger Alfa Lavals vd Tom Erixon till DN.



Framtidstro har varit en viktig faktor för att kunna presentera starka siffror, enligt Tom Erixon.– Man ska nog vara ödmjuk och säga att det hjälper att det är bättre efterfrågan på marknaden. Viljan att investera har varit bättre än tidigare på många av våra slutmarknader den senaste tolvmånadersperioden, säger han.



Inom divisionen Energy ökade orderingången med nära 25 procent.

Alfa Laval redovisar en vinst före skatt på 733 miljoner kronor, lägre än analytikernas prognos på 1 049 miljoner kronor. Aktien steg under eftermiddagen med 4,5 procent.

Även stålkoncernen Sandvik presenterar ett starkare resultat än vad analytikerna väntat sig. Orderingången uppgick till 24 533 miljoner kronor, vilket var högre än analytikernas väntade 23 274 miljoner kronor.



Starkast utveckling fanns i Nordamerika, där orderingången ökat med 40 procent.

”Jag är mycket nöjd med den övergripande utvecklingen under kvartalet, även om det finns områden där vi behöver förbättra resultatet framöver”, skriver Sandviks vd Björn Rosengren i en kommentar i rapporten.



Trots den starka rapporten backade aktien med tre procent efter rapportsläppet.

Under måndagsförmiddagen blev det känt att Sandvik säljer transportbandverksamheten som är en del i enheten Mining Systems. Det blir sista steget i att lämna Mining System och uppges vara i syfte att kunna fokusera på företagets kärnverksamheter.



Verkstadskoncernen Atlas Copco lyckades däremot inte leva upp till de högt ställda förväntningarna i rapporten för det andra kvartalet. Siffrorna var sämre än vad analytikerna hade väntat sig. Verkstadskoncernen visade ett rörelseresultat på 5.988 miljoner kronor, vilket var lägre än vad analytikernas förväntningar på 6.443 miljoner kronor. Omsättningen var fyra procent lägre än väntat.

Man ska nog vara ödmjuk och säga att det hjälper att det är bättre efterfrågan på marknaden.



Strax efter att rapporten hade släppts rasade aktien med 7 procent.



– Det var främst ordersidan som var en besvikelse, bland annat tillväxten för industrikompressorer i Europa, som var svagare än väntat. Det kan bero på att påskeffekten hade underskattats, alltså att det andra kvartalet hade färre arbetsdagar än det första. I en affär med hög andel service så kommer det att påverka. Sedan är också förväntningarna höga på Atlas Copco, vilket gör att aktien reagerar kraftigt på en besvikelse, säger Oscar Stjerngren, analytiker på Danske Bank.



Oscar Stjerngren anser att rapporterna indikerar att det fortfarande är goda tider för svensk verkstad och industri.



– Generellt sett så är efterfrågan fortsatt hög. Styrkan vi såg i första kvartalet fortsätter in i andra kvartalet. Framförallt ser vi att större investeringar har kommit i gång, vilket ger positiva signaler för en fortsatt konjunkturåterhämtning. Min slutsats är att styrkan i konjunkturen fortsätter, säger han.