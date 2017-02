Hasse Eriksson: Att sälja pensionsfonder via telefon är inte seriöst

Varför stoppas möjligheten att välja de här fonderna?

– Myndigheten ska utreda om fondbolaget följer det samarbetsavtal som finns mellan fondbolaget och myndigheten. Det handlar om att det kommit in många klagomål till myndigheten från sparare som lockats att flytta sina pengar till Allras fonder.

– Det har också kommit fram uppgifter om att Allra haft ett bolag i Dubai. De finns en risk att fonderna gjort affärer med det bolaget som inte gynnat spararna. Allra säger att man följer regelverket och rutinerna för att få bästa möjliga pris. Men för en enskild sparare är det omöjligt att kontrollera om så är fallet.

Vad gör jag om jag har de här fonderna?

– Som sparare i de här fonderna bör man allvarligt överväga att flytta pengarna till det statliga alternativet AP7 Såfa eller någon förvaltare som presterat bättre resultat. Det finns två skäl till att fundera på att byta. Att Pensionsmyndigheten köpstoppar de här fonderna visar att det finns en stor osäkerhet kring fonderna.

– Det andra skälet är att fondernas resultat har varit dåligt. Ingen av fonderna har lyckats slå en genomsnittlig utveckling på de marknader de investerat i. Det visar faktauppgifterna för fonderna på Pensionsmyndighetens hemsida.

Flera fonder har tidigare plockats bort ur systemet och nu har fyra fonder tillfälligt köpstoppats. Kan man lita på premiepensionssystemet?

– Det beror på. Den som har fonder som har lång historik och är registrerade i Sverige behöver inte vara oroliga. Likaså med för utländska fondbolag med lång historik. De som däremot har fonder som sålts in via telefonrådgivare har all anledning att fundera på att byta. Att sälja pensionsfonder via telefon är inte seriöst. Speciellt om fonderna är registrerade på annat håll än Sverige ökar risken.

