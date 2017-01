Hemlig artificiell intelligens härskade på nätet

I våras skrevs historia när en artificiell intelligens för första gången slog en mänsklig topprankad Go-spelare. Det var mjukvaran Alphago, en artificiell intelligens utvecklad av företaget Deepmind, som stod för segern.

Go, ett nära 3000 år gammalt brädspel, hade fram tills dess setts som ett av de områden där maskiner inte kunde mäta sig med mänsklig intelligens. Spelet är nämligen extremt komplext. Antalet möjliga spelpositioner är så många – fler än atomerna i det kända universum, brukar man säga – att en dator inte kan spela genom att bara testa olika drag och se vad de leder till.

I stället måste den lära sig strategier och regler. Det var vad den hade gjort i mars 2016, när Alphago slog den topprankade Go-spelaren Lee Sedol med fyra vinster mot en. Fler matcher utlovades, men sedan blev det tyst.

Tills nu. För nu visar det sig att Alphago inte alls har vilat. I stället har den spelat under falskt namn på nätet. Pseudonymen ”Master” har härskat på Go-sajter och vunnit match efter match mot världens absolut bästa spelare.

En av dem var Ke Jie, för närvarande nummer ett i världen. Det var han som i våras visade sig kaxig efter Alphagos seger över Lee Sedol.

– Även om Alphago kan slå Lee Sedol så kan den inte slå mig, sa han då.

Det visade sig vara väl djärvt uttalande. Ke Jie förlorade precis som alla andra som mötte ”Master”. När experimentet var över hade maskinen vunnit 60 matcher och inte förlorat en enda.

Enligt sajten QZ ska Ke Jie ha sagt att han hade ett drag kvar som kunde ha knäckt den artificiella intelligensen, men spelare fördes av okänd anledning till sjukhus efter tre matcher. Men han uttryckte också ödmjukhet.

”Efter att mänskligheten i tusentals år har slipat på våra taktiker berättar datorer för oss att människorna har haft helt fel”, skrev han på Weibo, en kinesisk variant av Twitter.

Alphago har gjort sig känd för att spela på ett sätt som ingen människa gör. Den har uppfunnit vissa drag som för experter har sett helt vansinniga ut, ända tills det visade sig att datorn hade uppfunnit ett eget sätt att spela.

På onsdagen bekräftade Demis Hassabis, Deepminds grundare, att det är hans skapelse som står bakom pseudonymen på nätet. Han beskriver matcherna som inofficiella för att testa en prototyp.

Han hoppas att få testa tekniken i officiella matcher och citerar Gu Li, en av Go-mästarna som har mött Alphago:

– Tillsammans kommer människor och artificiella intelligenser snart avtäcka de djupaste mysterierna i Go.

Demis Hassabis brukar betona att artificiell intelligens kan användas för långt mer än spel. I en intervju med DN talade han om hur tekniken kan användas för att spara energi. Den ska reda ha satts att analysera kylningsfunktioner i Googles datacenter.

– Nu tror vi att vi kan göra samma sak fast med hela det nationella elnätet. Vi för diskussioner om det nu, sa han.

