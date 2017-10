Hostande May försökte ena partiet

Premiärminister Theresa Mays uppmaning till rättning i ledet kommer efter en turbulent period i det Konservativa partiet. Utrikesministern i hennes egen regering, Boris Johnson, har vid flera tillfällen yttrat åsikter om den brittiska Brexit-processen som tydligt gått emot Mays linje. Johnson förbereder sig för att ta över som Tory-ledare, har en del spekulerat. Andra har uppmanat May att sparka Johnson.

Samtidigt seglar oppositionspartiet Labour i medvind. Under partiets kongress för några veckor sedan var uppslutningen kring den tidigare omdebatterade ledaren Jeremy Corbyn större än någonsin. Kongressen fick snarast Labour att framstå som vinnare i förra valet, var betyget.

Nu försökte May ingjuta nytt mod i partiet och visa styrka som partiledare. Hon återkom upprepade gånger till att hon vill förnya den ”brittiska drömmen” där vem som helst, oavsett bakgrund, kan uppfylla sina livsmål och var mån om att få de Konservativa att framstå som ett parti som även bryr sig om sårbara grupper.

Men det var mycket som gick snett. May avbröts av ständiga hostattacker. Att åhörarna försökte ge henne en paus att återhämta styrkan i rösten med stående ovationer hjälpte inte. Rösten vacklade när hon återigen tog vid. Vid ett tillfälle rusade dessutom en komiker fram med ett så kallat P45-papper, begäran om avsked av May. ”Det var Boris Johnsons idé”, ropade han innan han tvingades ut ur salen av säkerhetsvakter. Och problemen slutade inte vid det. Plötsligt föll ett f bort i bakgrundsskylten ”building a country that works (f)or everyone”. Efter talet låg fältet öppet för metaforer i stil med att talet med alla dess problem speglar både Mays och regeringens svaga position. Talet blev en pärs i stället för en segerrik återkomst, menade BBC:s politiska kommentator Laura Kuesenberg och varnar för att ingen kommer komma ihåg något förutom de svårigheter May hade att ta sig igenom talet. Andra imponerades av att hon trots alla störningsmoment genomförde talet och att problemen med rösten bara visar att May, som för sin stela stil fått öknamnet ”Maybot”, är mänsklig.

Några nyheter i Storbritanniens strategi för EU-utträdet gav inte May. Det är här hon och utrikesminister Boris Johnson haft sin största dispyt. Johnson varnade i sitt tal tidigare i veckan för att utträdet drar ut på tiden och att Storbritannien lämnas som en båt i EU:s väntrum, utan kontroll. Johnsons uttalande kom efter att Theresa May anammat en mjukare linje i förhandlingarna och öppnat för en tvåårig övergångsperiod efter utträdet som ska ske i mars nästa år.

På en punkt var May tydlig. EU-medborgare i Storbritannien kommer vara fortsatt välkomna i landet, förklarade hon.

– Jag uppmanar förhandlingsdelegationen att snabbt komma överens i den här frågan, för vi vill att ni stannar, sade hon.