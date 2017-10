Ingves: Vi är granne med en elefant

– Vad som händer i vårt närområde spelar alltid väldigt stor roll. I ekonomisk mening måste vi förhålla oss till vad som sker i vår omvärld, tillägger Ingves, som talade på Västsvenska handelskammaren.

Framträdandet är det första Stefan Ingves gör sedan han i fredags fick förlängt mandat som ordförande i Riksbankens direktion.

Ingves har snart avverkat tolv år som riksbankschef och får med denna förlängning sitta i ytterligare fem år, till årsskiftet 2022–2023.

Enligt Ingves är det sjunkande realräntor globalt, inte minst i eurozonen, som är huvudförklaringen till varför den svenska centralbanken, trots god konjunktur, har haft så svårt att få upp inflationsnivån till målnivån.

Finanskrisen och den påföljande krisen i euroområdet har bidragit till det allt lägre ränteläget och de sjunkande inflationsförväntningarna, även i Sverige.

Inflationsförväntningarna på fem års sikt är särskilt viktiga, enligt Ingves.

– Börjar de varaktigt krypa ned under två procent ställer många in sig på det, säger han.

Han fortsätter med att peka på att inflationen nu är uppe vid två procent efter att under 2014 bottnat under noll, och sex år med en inflation under målnivån.