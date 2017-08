Iphone-lansering i fokus för rapport

Allt fler rapporter gör gällande att Apples kommande flaggskeppstelefon, Iphone 8, kommer att bli försenad. Mycket tyder nu på att telefonen kan komma att presenteras i september i år men därefter försenas till senare under året, möjligen med flera veckor.

Enligt Financial Times är förväntningarna från marknaden att Apple ska ha sålt runt 41 miljoner Iphone-telefoner under det senaste kvartalet. Omsättningen under samma tidsperiod förväntas landa på cirka 45 miljarder dollar.

I samband med att Apple rapporterade för sitt andra kvartal i maj (brutet räkenskapsår) prognostiserade bolaget en försäljning på 43,5– 45,5 miljarder dollar, motsvarande 351–368 miljarder kronor, för de månader som omfattas av kvällens rapport.

Vid sidan av försäljningssiffrorna finns också ett intresse för vad Apple ska säga om huruvida Iphone 8 kommer att lanseras före oktobers utgång, det vill säga om det sker inom det här räkenskapsåret eller inte. Enligt Financial Times finns det frågetecken i underleverantörskedjan angående den nya skärmtekniken som kommande telefon väntas ha.