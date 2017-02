It-bolag om Trumps inreseförbud: ”Det orsakar betydande skada”

Kronologi. Washington vs Trump

I målet 17-35105 – delstaten Washington (med flera) mot president Donald Trump (med flera) – ska en appellationsdomstol (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) avgöra om ett tillfälligt förbud mot inresestoppet till USA är lagligt eller inte. Viktiga datum hittills:

27 januari – Donald Trumps presidentorder om att stoppa flyktingmottagande i USA under 120 dagar (men på obestämd tid för syriska flyktingar) och att inte utfärda visum under 90 dagar till medborgare från sju överlag muslimska länder utfärdas. Rubriken på ordern: ”Skydda nationen från att utländska terrorister tar sig in i USA.”



3 februari – Delstaten Washington går till domstol för att få prövat om vissa avsnitt (”sections”) i presidentordern strider mot amerikanska lagar och konstitutionen. Målet rör medborgerliga rättigheter (”civil rights”). Federale domaren James Robart i Seattle beslutar om ett nationellt tillfälligt förbudsföreläggande av presidentordern. Delstaterna Minnesota och Washington har väckt talan tillsammans.



4 februari – I en 125-sidig inlaga (”emergency motion”) från Trump-sidan till appellationsdomstolen anser justitiedepartementet att domare Robarts upphävande av inreseförbudet orsakar den amerikanska allmänheten ”irreparabel skada” och därför måste återkallas. I inlagan anklagas Robart för att försöka tolka ”presidentens nationella säkerhetsbedömning”. Två domare i appellationsdomstolen avslår utan motivering Trump-sidans begäran om att omedelbart riva upp domare Robarts beslut.



5 februari – Delstaterna Washington och Minnesota måste lämna in kompletterande dokumentation till appellationsdomstolen; flera inlagor har registrerats. Justitiedepartementet har några timmar längre på sig att inkomma med argumentation som stärker Trumps sak till appellationsdomstolen: Senast vid midnatt svensk tid natten mot tisdagen (klockan 15 måndag på USA:s västkust) ska Trumps argumentation ha lämnats in.



Källa: Appellationsdomstolen United States Courts of Appeals for the Ninth Circuit.