Jacques Wallner: Ljus framtid för Volvo

Lastbilskoncernen Volvo har börjat köpa in industriella komponenter från Indien från bolagets och indiska Eicher Motors samriskbolag VE Commercial Vehicles, enligt den indiska tidningen The Economic Times.

Varför går Volvo så bra?

– Det rullar på riktigt bra för koncernens samtliga verksamhetsområden. Ska någon stjärna nämnas så blir det Volvo CE, anläggningsmaskinerna som kraftigt ökar både omsättning och rörelseresultat. Men också Volvo Penta, marin- och industrimotorer, samt det största verksamhetsområdet Lastbilar samt bussar visar både växande försäljning och vinst. Prognosen för framtiden; alltså resten av året, ser också ljus ut. Fortsatt stark efterfrågan av koncernens produkter väntas.

Kommer bolaget att anställa?

– Volvochefen Martin Lundstedt räknar med att öka produktionen – men att det finns en så pass stor flexibilitet inom bolagets produktionssystem att det ska lösas utan nya stora kostnader. Men fortsätter de här goda tiderna är det osannolikt att produktionsmålen klaras utan fler anställda. Volvo har redan nästan 99.000 anställda inklusive konsulter och visstidsanställda.

Finns det några orosmoln?

– Redan under det gångna kvartalet har Volvo kämpat med att få leverantörerna av komponenter, i främst Europa, att öka takten. Det har uppstått vad Volvoledningen kallar ”flaskhalsproblem” för exempelvis drivlinekomponenter (motor-växellåda-drivaxel). Volvo förutser också stegrade råvarupriser och att de valutavinster som gjorts under det första halvåret kommer ätas upp av en negativ valutautveckling under det andra halvåret vilket i slutändan ger en omkring nolleffekt för helåret 2017.