Johan Schück: OECD anser att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män borde gå snabbare

Vilka är de viktigaste synpunkterna som OECD har på Sveriges ekonomi?

– OECD ger ett gott betyg åt svenska ekonomin. Viktigaste skälen är den snabba tillväxten och sjunkande arbetslösheten. Regeringen och Riksbanken får stöd för sina insatser.

– De olösta problem som OECD pekar på gäller främst bostadsbristen och en ökande ojämlikhet. Man anser också att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män borde gå snabbare.

Riktas någon specifik kritik mot regeringen?

– Man är öppet kritisk mot att regeringen, trots uppmaningar i tidigare OECD-rapporter, inte har gjort något för att minska avdragsrätten för bostadsräntor. Kritik framförs också mot att inget har gjorts för att reformera bruksvärdessystemet, så att hyressättningen blir mer marknadsanpassad.

– Förslag som att det borde bli enklare för invandrare att få bostad och arbetstillstånd kan också uppfattas som en indirekt kritik mot regeringen.

Hur ser framtidsutsikterna ut enligt rapportförfattarna?

– Prognosen för Sveriges ekonomi är ganska positiv, med BNP-ökning på 2,7 procent i år och 2,2 procent under nästa år. Arbetslösheten väntas under båda åren ligga på 6,7 procent, men samtidigt fortsätter sysselsättningen att öka. Riksbanken väntas, i det närmaste, nå upp till sitt inflationsmål på 2,0 procent under 2018.

– Riskerna bedöms främst gälla sådant som kommer utifrån, såsom ökade geopolitiska spänningar och tendenser till splittring inom EU. Ekonomiskt rör det sig om faran för en ny finanskris som kan sprida sig även till Sverige.