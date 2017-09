Katrine Marçal: Boris Johnson försöker utnyttja den konservativa högerflygelns frustration

PARIS. Storbritannien vill se en tvåårig övergångsperiod efter EU-utträdet 2019, då britterna får fortsatt tillgång till den inre marknaden. I gengäld ska landet kompensera Bryssel för mångmiljardbelopp som försvinner ur EU-budgeten. Det sade premiärminister Theresa May i Florens i Italien på fredagen.

ANALYS. Theresa May går EU till mötes i några frågor, men den brittiska premiärministerns tal visade framför allt att motsättningarna mellan Storbritannien och EU fortfarande är mycket stora, kommenterar DN:s EU-korrespondent Annika Ström Melin.

Konflikten inom den brittiska regeringen satt nämligen där på första raden. Bredvid utrikesminister Boris Johnson kunde man se finansminister Philip Hammonds gråa hår och mellan dem går skiljelinjen i regeringen: den som premiärminister Theresa May var tvungen att hantera idag.

Det skulle bli hennes första stora tal om Brexit sedan januari. Hon skulle åka till Florens i Italien och säga snälla saker till EU i hopp om att bryta dödläget i de pågående skilsmässoförhandlingarna.

Så var det tänkt. Men sedan blev allt mer komplicerat.

För en vecka sedan skrev nämligen utrikesminister Boris Johnson en essä på över 4.000 ord i tidningen The Daily Telegraph. Här lade han fram sin egen strategi för Brexit.

Vem var det egentligen som talade för den brittiska regeringen: utrikesministern, eller premiärministern?

Och den skilde sig från premiärministerns.

Boris Johnson skrev att Storbritannien inte bör gå med på att betala EU för fortsatt tillgång till den inre marknaden. Detta skulle antagligen leda till att Storbritannien helt förlorade tillgången till den inre marknaden, ett scenario som näringslivet fruktar.

Ingen visste.

Allt detta handlar förstås om att Boris Johnson vill ha Theresa Mays jobb. Han försöker utnyttja den frustration som många på den konservativa högerflygeln känner med premiärministern. De tycker att hon står för en alldeles för mjuk Brexit. De vill att Storbritannien bryter mer definitivt med Bryssel.

I regeringen representerar Boris Johnson den ena ytterkanten och finansminister Philip Hammond den andra. Hammond har visserligen länge förespråkat att Storbritannien ska lämna EU men han är en pragmatisk politiker. Han lyssnar på företagen och deras oro: det sista de vill se är ett scenario där Storbritannien kraschar ut ur EU. Ska det vara Brexit ska det vara kontrollerad Brexit och helst med fortsatt tillgång till den inre marknaden.

Än viktigare var att Theresa May markerade att Storbritannien är öppet för att fortsätta betala pengar till EU.

Theresa Mays tal idag i Florens var knappast detaljerat. Men premiärministern lade sig trots allt närmare Philip Hammond än Boris Johnson: de rykten som gick i brittisk press om att Boris Johnson skulle avgå om han inte gillade innehållet i premiärministern tal verkar, i skrivande stund, ha varit trams. Han satt där snällt i första raden och hörde Theresa May i princip skjuta upp Brexit: Theresa May vill nämligen ge näringslivet den övergångsperiod som näringslivet har efterfrågat. Storbritannien kommer att lämna EU den 29 mars 2019 men det mesta kommer att fortsätta som det är de närmsta två åren. Än viktigare var att Theresa May markerade att Storbritannien är öppet för att fortsätta betala pengar till EU. Detta är en av knäckfrågorna i förhandlingarna med EU som återupptas nu på måndag. Theresa Mays tal innebär också att hon lägger sig närmare Labourpartiet gällande Brexit vilket kan förenkla för henne i parlamentet.

”Världen följer vad vi gör” sa Theresa May för att markera allvaret i situationen.

Men i hög grad gör världen inte det.

Den har annat att tänka på.

Och det kan på sikt bli ett problem för Storbritannien, särskilt när Brexit nu ser ut att bli en mycket utdragen process.