Kinesiska fabriken som slår mynt av Trump

Yao Dandan driver företaget Jiahao som sålt över 200.000 fanor med Trump-tema. De flesta har hamnat i USA. Vid väggen hos ett annat företag i trakten står en sändning för export klar av Donald Trump-masker i gummi.

Vd-n Zhang Jingjing är nöjd med utvecklingen. Han har tagit över ledningen i familjeföretaget Yike i staden Yiwu efter sin far. Fabriken har hittills tillverkat mer än 20.000 Donald Trump-masker, de flesta har sålts i USA, men Sverige har också fått en sändning.

– Den första ordern på 4.000 masker kom i juli. Det var tillräckligt många för det skulle löna sig att låta en mästare göra en modell av Te Langpu, säger Zhang Jingjing.

Te Langpu är de tre tecknen som bildar den nye amerikanske presidentens namn på kinesiska. Han har även fått smeknamnet Chuan Pu, kineser emellan.

– Te Langpu är en person som säger vad som helst för att få stå i centrum, men jag klagar inte. För oss är han bra. Orderna fortsätter att komma in, säger Zhang Jingjing.

Han plockar fram en gummimask av den blivande amerikanske presidenten. På plastpåsen står det Made in China, orden som Donald Trump vill se mindre av på den amerikanska hemmamarknaden.

– Inte så illa, eller hur? säger Zhang och håller upp masken.

Han sätter näsan i den.

– Den luktar nästan ingenting heller. Prova!



Foto: Torbjörn Petersson

Trump är en succé för det lilla företaget. Priset till grossister per styck har varit betydligt högre än vad bolaget någonsin fått för de Obama-masker som tidigare tillverkats. På golvet ligger andra produkter som Zhang Jingjing specialiserat sig på: blodiga benstumpar och avhuggna händer i gummi, utstyr för att fira Halloween. Däremot blev det aldrig någon Hillary Clinton-mask till valet. Men nu hoppas den unge vd-n att Hillary Clinton ställer upp och vinner valet om att bli borgmästare i New York.

– Då blir hon het igen och vi kommer att börja tillverka hennes mask.

Men någon gummihuva med den kinesiske ledaren Xi Jinpings ansiktsdrag blir det inte.

– Det går inte för sig, säger Zhang.

Där går gränsen för skämtlynne i Kina. Då skulle han kunna få problem med myndigheterna. Däremot har han funderat på Ma Yun (Jack Ma), en av Kinas mest kända företagsledare, som driver Kinas gigantiska plattformar för ehandel.

Läs även: Kina slår tillbaka mot Trump

Det var Ma som i förra veckan, på eget initiativ men kanske också som sändebud för den kinesiska staten, träffade Donald Trump och då lovade att hans företagsgrupp Alibaba ska skapa en miljon arbeten i USA.

– Det borde ha gjort Te Langpu glad. Nu har han något att glädja sig åt med Kina också, säger Zhang Jingjing.

Det är en handfull kinesiska småföretagare som gjort sig en förtjänst på Donald Trumps valkampanj och seger i presidentvalet. De tillverkar allt från märken och hattar till flaggor och fanor. Det rör sig inte om några gigantiska summor, störst är Shaoxing Jiahao, som sålt drygt 200.000 fanor med slagord för Trump.

I Yao Dandan, ägaren för företaget, har Donald Trump en ivrig kinesisk supporter.

– Jag trodde på Trump som president redan i somras när jag fick de första orderna. Därför tillverkade jag extra för att ha på lager. Det var tur, för nu är det slut på det också, säger han på telefon på väg till ett bröllop i sin hemby i centrala Kina.

Varje gång han säger något hoppar det saker ur munnen på honom som chockerar folk.

Fabriken står stängd för närvarande eftersom det kinesiska nyåret närmar sig, årets största helg.

– Men när vi öppnar den 10 februari sätter jag i gång med Trump-grejerna igen. Jag kommer att tillverka extra mycket den här gången också. För jag tror att han blir populär och att allt kommer att gå åt.

Yao Dandan säger att nio av tio order kommit från kinesiska företag som sedan sålt vidare varorna till USA. En av tio har kommit direkt från USA, ofta från affärsmän med kinesiska rötter. Han har tillverkat en uppsjö av fanor, banderoller och banér, ofta med texten: Trump for president 2016 – Make America great again eller Trump 2016 – no more bullshit.

– Jag gillar Te Langpu. Han verkar ha en bättre relation med Kina än Hillary Clinton, tycker Yao.

Läs även: Martin Gelin: Donald Trump verkar målmedvetet försöka skapa en dynasti

Men Trump vill ju ta jobben från Kina till USA och införa tariffer på kinesiska varor, invänder jag.

– Varje gång han säger något hoppar det saker ur munnen på honom som chockerar folk. Det är bara hans stil och något som han sa i valkampanjen till sina anhängare, men som han inte kommer att genomföra, säger företagaren.

Han tror inte att Donald Trump kan tacka nej till bra kvalitet till så lågt pris som Kina fortfarande kan producera.

Att hans företag hör hemma i provinsen Zhejiang vid den kinesiska östkusten är ingen tillfällighet. I staden Yiwu ligger världens största grossistmarknad för småsaker. Här finns miljontals produkter i stånd efter stånd i dussintals byggnader stora som hangarer. De flesta utländska köpmännen kommer från Arabvärlden, Indien, Sydamerika, Afrika och Sydkorea.

I Yiwu föddes den fria företagsamheten i Kina 1978. Då var det inte ens en stad, och det skedde, enligt lokala källor, till och med innan den dåvarande ledaren Deng Xiaoping officiellt hade öppnat dörren för marknadsekonomin i landet.

En marknadsplats med enkla stånd sattes upp utanför Yiwu. Fyra år senare hade det privata initiativet lett till att 7.000 affärstillstånd hade utfärdats. Gamla krafter försökte stoppa utvecklingen, klagade på att kapitalismens trend nått dem och satte provinsens partisekreterare under press.

Trots klagomålen gav partichefen klartecken för marknaden och Yiwu blev i stället förebilden för det nya Kina. Staden saknade statlig industri och låg långt från Peking. Begränsningarna var få och friheten födde kreativitet som ledde till att Yiwu länge blomstrade.

I dag har krisen slagit till. Med höjt löneläge och högre kurs för den kinesiska valutan har staden tappat sina tidigare konkurrensfördelar. Handeln på internet är ytterligare en faktor. Aktiviteten på Yiwus gigantiska marknad är en klar indikation. Ödsligheten breder ut sig i de långa gångarna. På kort tid har hyrorna sjunkit med 30 procent.

I det läget har Donald Trump-prylarna kommit som en liten men välkommen inkomst för vissa.