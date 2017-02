Kinesiska Weibo nu större än Twitter

Efter den senaste tidens kursrally har Weibos marknadsvärde ökat till motsvarande 11,3 miljarder dollar, och därmed passerat Twitters börsvärde på 11,1 miljarder dollar, uppmärksammar Financial Times.

Kurstrenderna i de båda mikrobloggarna har den senaste tiden gått åt olika håll. I förra veckan rasade Twitter på börsen efter att bolagets försäljning under fjolårets sista kvartal missat förväntningarna.

Samtidigt har Weibo, som är delägt av e-handelsjätten Alibaba, i sin tur stigit i takt med ett ökat antal abonnenter och intäkt per användare.

Redan i oktober 2016 var det nära att Weibo gick om Twitter storleksmässigt på börsen. Då tyngdes Twitter av att det påstådda uppköpsintresset, från bland andra Walt Disney och Salesforce, inte lyckades materialiseras i någon affär.

Ett område där det kinesiska bolaget dock fortfarande ligger efter det amerikanska är vad gäller förmågan att ta betalt av sina användare, skriver Financial Times.

Enligt Nomuras internetanalytiker Jialong Shi bedöms Weibo, som har över 340 miljoner användare i snitt per månad, ha haft en genomsnittlig intäkt per månadsanvändare som uppgick till 1:90 dollar under 2015. Det var långt under Twitters snittintäkt på 6:50 dollar och Facebooks, som låg på 11:30 dollar, enligt Nomura.

Trots att Weibos snittintäkt per användare fortsatte att förbättras under de första nio månaderna 2016, låg den fortfarande klart efter de amerikanska sektorkollegorna.

