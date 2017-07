Klackarna i taket för Michael Kors — köper Jimmy Choo

Det amerikanska modemärket Michael Kors har varit en potentiell köpare av brittiska Jimmy Choo sedan det blev känt att bolaget skulle säljas i april.



Michael Kors, främst kända för sina populära handväskor, bjuder 230 pence per Jimmy Choo-aktie. Budet når upp till omkring 896 miljoner pund, skriver Bloomberg News. Beloppet motsvarar omkring 9,6 miljarder svenska kronor, vilket Jimmy Choos styrelse har accepterat.



Vid öppning steg aktien med 17 procent på Londonbörsen.



Jimmy Choo är främst känt för sina stilettklackar och för att vara en av Sex and the city-karaktären Carrie Bradshaws favoriter. Utöver skor gör Jimmy Choo även handväskor, solglasögon och plånböcker.



Det tyska investmentbolaget JAB Holding Co. har sedan 2011 varit majoritetsägare av bolaget men har sedan april sökt en ny ägare. Försäljningen ska vara en del av en ny inriktning från lyxvaror mot kafferelaterade produkter. Sedan 2015 äger de den svenska kaffekedjan Espresso House.



Jimmy Choo grundades 1996 av skomakaren Jimmy Choo och av tidigare Vogueskribenten Tamara Mellon i London och blev snabbt favorit hos kändisarna. Prinsessan Diana och Michelle Obama tillhör dem som har burit skorna på röda mattan. Enligt Financial Times såldes bolaget efter problem med att upprätthålla samma popularitet som det hade omkring år 2000. Svikande försäljningssiffror och dålig lönsamhet ska ha drabbat bolaget under senare år, enligt en analytiker som Financial Times har talat med. Tidigare ägare är riskkapitalbolagen TowerBrook, Phoenix Equity Partners och Lion Capital.



Michael Kors har meddelat att de kommer att behålla nuvarande ledningsgrupp i Jimmy Choo.