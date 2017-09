Krångliga regler gör det svårnavigerat

Bestämmelserna för a-kassan är snåriga och det är dessutom svårt att veta säkert i förväg om man uppfyller alla regler. Därför är det bra att veta hur försäkringen fungerar i stora drag.

För att få arbetslöshetsersättning måste man uppfylla två villkor, ett grundvillkor och ett arbetsvillkor. Om man får den högre, inkomstrelaterade, ersättningen avgörs bland annat av om man uppfyller medlemsvillkoret, att man är medlem i en a-kassa. Annars får man ett grundbelopp om man fyllt 20 år.

Grundvillkor. Du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Dessutom måste du vilja och kunna arbeta minst tre timmar per arbetsdag eller minst 17 timmar i veckan i genomsnitt.

Det krävs också att du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du till exempel vill göra ett uppehåll i arbetssökandet för semester ska du rapportera det till a-kassan och du får då ingen ersättning för semesterdagarna.

Arbetsvillkor. Här tittar man tillbaka på hur mycket du arbetade direkt innan du blev arbetslös och det går att uppfylla villkoret på två sätt. Antingen genom att ha arbetat minst 80 timmar i månaden under minst 6 månader av 12. Eller genom att ha arbetat 480 timmar under en sammanhängande period av 6 månader och då minst 50 timmar per månad.

Arbete 8 timmar om dagen i en månad utan helgdagar blir totalt ungefär 170 timmar.

Arbetsgivarintyg. Ett smidigt sätt för arbetsgivare och arbetslösa att få fram arbetsgivarintyget är att gå in på sajten arbetsgivarintyg.nu. Arbetsgivaren fyller i intyget på webben. Den arbetslöse kan hämta intyget på webben och skicka det vidare till a-kassan.

Överhoppningsbar tid. I vissa fall kan arbete som ligger längre bak i tiden än 12 månader räknas in i arbetsvillkoret. Det gäller till exempel vid sjukdom, föräldraledighet, militärtjänstgöring och om man fyllt 25 år och avslutar eller avbryter heltidsstudier.

Den längsta överhoppningsbara tiden är 5 år.

Medlemsvillkor. Att vara medlem i en a-kassa är frivilligt och är du inte medlem kan du få grundbeloppet. Det är maximalt 365 kronor per dag eller ungefär 8 030 kronor i månaden.

A-kassornas avgifter varierar och ligger runt 85–155 kronor i månaden. Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader kan du få inkomstrelaterad ersättning.

Den inkomstrelaterade ersättningen är 80 procent av lönen upp till ett tak.

De första 100 dagarna är den högsta ersättningen 910 kronor per dag eller ungefär 20 020 kronor i månaden.

Från dag 101 är den högsta ersättningen 760 kronor per dag eller cirka 16 720 kronor i månaden. Beloppen är före skatt.

Det går som mest att få arbetslöshetsersättning i 300 dagar. Men det görs undantag för dem som har barn under 18 år när de varit arbetslösa i 300 dagar. De kan få ytterligare 150 dagar alltså totalt 450 dagar.