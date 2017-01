Kyla chockhöjer priset på grönsaker

Växthus tyngda av snö som förstör skörden och vitbelagda eller översvämmade odlingsfält slår hårt mot grönsaksodlarna i Italien och Spanien. Och för Sverige, som importerar merparten av grönsakskonsumtionen under vinterhalvåret, är färre varor och högre priser i butiken att vänta. Framför allt sallad i olika former är drabbat. Men även produkter som paprika, broccoli och tomater.

– Det har snöat så kopiösa mängder att vissa växthus inte har klarat tyngden av snön som fallit och på fälten är det så mycket snö att man inte kan skörda, säger Patrik Rilby, inköpschef på Fruktimporten.

Han bedömer att upp emot hälften av skörden är förstörd.

– Det klart att det påverkar priset, det har blivit 30-40 procent dyrare. Riktigt så mycket kan vi inte ta ut till våra kunder, men visst blir det dyrare även ute i butikerna.

Patrik Rilby har jobbat i 30 år i grönsaks- och fruktbranschen. Han har aldrig varit med om något liknande.

– Visst har vi haft dåligt väder i Europa många gånger tidigare. Men aldrig tidigare har Italien och Spanien varit så hårt drabbade samtidigt. Tidigare har vi kunnat öka inköpen från Italien om vädret är dåligt i Spanien och tvärtom. Men nu är det dåligt på båda ställena.

Situationen är så extrem att vissa produkter, som småbladig sallad, nu flygs in från USA. Fruktimporten har också flugit in isbergssallad från Egypten. En del produkter, som spenat, går inte ens att få tag på. Även kålrabbi råder det stor brist på. Patrik Rilby berättar att han nu bara får in 10-15 procent av de produkter han har beställning på.

– Det kan bli tomma hyllor på vissa produkter, men det är ingen kris, det finns alltid alternativa produkter. Men småbladig sallad kan det exempelvis bli brist på i hyllorna.

Grönsakshallen Sorunda, som levererar till restauranger, uppmanar nu sina kunder att se över sina menyer. Zucchini, paprika, aubergine, broccoli och sallad hör till bristvarorna.

– Fy sjutton, det här är ingen rolig historia. Priserna är tre gånger så höga som normalt, om det ens finns några varor. Vi får nolla en del av våra beställningar, det finns helt enkelt inte varor så att det räcker. Nu har vi pratat om att flyga in isbergssallad från USA. Det gör man ju inte normalt, men som i trafiken när det blir stopp på en väg tar alla en annan väg för att komma fram och då blir det problem även på de vägarna, säger Benny Örtbrant, marknadschef på Grönsakshallen Sorunda.

Han konstaterar att det inte är så lätt heller för odlarna att komma tillbaka på banan.

– Det är inte som skruvar och muttrar som går att montera ihop. Är det två minusgrader i marken går det helt enkelt inte att plantera, säger Benny Örtbrant.

Han räknar med att vi får leva med en här bristen ett tag framöver. När odlarna väl kan plantera tar det någon månad innan produkterna har är mogna.

Jonas Andersson, chef för Ica Frukt & Grönt, bekräftar bilden.

– Framför allt är det brist på bladbaserade grönsaker, utbudet har minskat radikalt och det leder till prisjusteringar uppåt. Det råder ju kamp om det lilla utbud som finns, säger han.

Även Jonas Andersson räknar med att krisen kan bestå ett bra tag framöver.

– Utifrån vad vi vet i dag kommer det här läget råda ett tag. Man kan ju inte så om hursomhelst, så det kan vara stökigt en längre period.

Han räknar med ökad efterfrågan på varor som rotfrukter, som produceras i Sverige och lagras under vintern, ökar, vilket driver upp priset även på dem.

