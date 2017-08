Labours kovändning om Brexit pressar Theresa May

KOLUMNEN. Bill Emmott är fd chefredaktör för The Economist. Storbritannien är redan skakat av två politiska jordbävningar: Brexitomröstningen och bakslaget för Tories i parlamentsvalet. Men landet skulle behöva en tredje som skakar om hela partistrukturen.

Det brittiska arbetarpartiet Labour meddelade på söndagen att de ändrat åsikt kring hur Storbritannien ska lämna EU. Partiet vill nu att landet ska vara kvar en längre tid i EU:s inre marknad efter att Storbritannien lämnar handelsunionen i mars 2019.

Detta sätter press på premiärminister Theresa May, eftersom flera politiker i hennes konservativa parti vill ha en mjukare Brexit. I det brittiska underhuset har Tories 13 fler mandat än Labour, men flera av hennes partikollegor har motsatt sig att landet ska klippa alla banden med EU direkt.

– Allt har nu skiftat till de argument vi framfört under en längre tid, säger EU-vänliga Anna Soubry, före detta konservativ affärsminister, till The Financial Times.

– Partikollegor kommer vara försiktiga med att rösta för Labour, men hävstången för de konservativa som föredrar en mjuk Brexit har ökat betydligt, säger en annan konservativ politiker anonymt till tidningen.

Beskedet om att Labour ändrat synsätt på EU:s inre marknad presenterades i en debattartikel på The Guardian under söndagen.

”Labour kommer söka en övergångsöverenskommelse som upprätthåller samma grundläggande villkor som vi för närvarande åtnjuter med EU. Det betyder att vi kommer försöka förbli i en tullunion med EU och inom den inre marknaden under denna period. Det betyder att vi skulle följa de gemensamma reglerna för båda parter.” skriver Labours Keir Starmer i debattartikeln.

– Labour är nu partiet som står för en mjuk Brexit. Theresa May skulle ha ett stort dilemma om en majoritet av parlamentsledamöterna skulle rösta för Labours politik. Om hon skulle acceptera att underhuset röstade för Labours linje, skulle hon få ett bakslag från de konservativa parlamentsledamöterna som förordar ett hårt Brexit. De skulle i sin tur kanske försöka pressa fram ett nytt partiledarval inom Tories, säger Mujtaba Rahman, analytiker på Eurasia Group, en organisation som analyserar politiska risker, till nyhetssajten Bloomberg.

EU-kommissionen har varit bestämda med att Storbritannien måste lösa frågan om EU-medborgarnas rättigheter, hitta en fungerande lösning för gränsen mellan Irland och Nordirland och betala av sin skuld till EU innan Brexitförhandlingarna kan fortsätta.