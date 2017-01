London lämnar EU:s inre marknad

– Jag vill vara tydlig med en sak: vad jag föreslår innebär inte medlemskap i den inre marknaden, fastslog May inför EU-länders ambassadörer i London – och lade därmed tydligt ut orden om vad som kallats för en ”hård” brexit.



Den brittiska premiärministern hoppas nå bästa möjliga frihandelsavtal med EU i framtiden. Men hon konstaterar också att Londons önskemål om total gränskontroll och frihet i förhandlingar med andra inte går att kombinera med EU:s krav.



– Vi kommer alltid att välkomna individuella migranter och deras familjer. Men brexit måste innebära full kontroll över våra gränser och så kommer det att bli, sade May.

Parlamentet säger sitt



Talet har varit länge efterlängtat och klargör en rad av de frågor som stötts och blötts ända sedan det brittiska folkets EU-nej i somras.



Både över- och underhuset ska få säga sitt om det slutliga avtalet.



Britterna strävar efter en uppgörelse inom två år från att utträdesönskemålet formellt lämnas i mars.



May vill inte ha något ”klippkantsfall” över en natt, men heller inte övergångsregler som varar ”för evigt”.



Samtidigt betonade premiärministern att om EU tänker sig att straffa britterna med en dålig överenskommelse kommer London helt sonika att kliva av.



– Hellre ingen uppgörelse alls för Storbritannien än en dålig uppgörelse, sade May.

Framgång för EU?



Till skillnad mot USA:s tillträdande president Donald Trump, som hoppas få se fler länder lämna EU, uttalar Theresa May sitt stöd för unionen.



– Jag vet att många är rädda för att det här ska bli början på ett större sammanbrott för EU.

Men låt mig göra en sak klar: jag vill inte att det händer. Det ligger i Storbritanniens nationella intresse att EU lyckas, sade premiärministern i sitt tal.



– Vårt val att lämna EU var inte ett avvisande av de värderingar vi delar. Det var inte ett försök att skada EU självt eller något av dess medlemsländer. Det var en röst för att återskapa vår parlamentariska demokrati, sade May, som avslutade talet med hopp om att EU-utträdet ska gynna kommande brittiska generationer.



– De kommer att se att vi skapade en bättre framtid för dem – att vi byggde ett bättre Storbritannien.



Talet i London är ytterligare ett steg på vägen till den formella utträdesansökan som May utlovat till i mars i år. Därefter är det tänkt att den komplicerade förhandlingsprocessen kan inledas.



Pundet stärktes mot dollarn efter att Theresa May avslutat sitt tal. Vid klockan 14.20 kostade ett pund 1:23 dollar, omkring 1,5 procent mer än gårdagens stängningskurs.

Mot kronan hade pundets stärkts till 10:96 kronor.



Pundet började klättra något redan tidigare under dagen, sedan nya siffror visat på högre inflation i Storbritannien, samtidigt som den amerikanska valutan försvagats generellt.

