Lyxskor tillverkade i Rumänien blev ”Made in France”

The Guardian har besökt fabriken i rumänska Transylvanien som är en hemlighet för de flesta och omringas av hög säkerhet. Ledningen ska även ha kämpat för att inte få fabriken att synas på Google Maps.

I fabriken tjänar en arbetare omkring 2.300 svenska kronor i månaden. Enligt Louis Vuittons talesman betalar företaget arbetarna en genomsnittlig lön för klädtillverkare i Rumänien, som har de lägsta lönerna i Europa. Men en känd rumänsk modedesigner förklarar att det inte är sämre kvalitet än i något annat land.

– Det ska inte heller misstas för barnarbete eller sweatshops eller för skräckhistorierna vi hör om det som händer i till exempel Kina eller Bangladesh, säger Ioana Ciolacu till The Guardian.

Louis Vuitton är en del av lyxgruppen Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) som förra året spenderade 4,4 miljarder kronor på att marknadsföra sitt sortiment med märken som Moët & Chandon-champagne till Givenchy, TAG Heuer och Louis Vuitton-skor.

Redan 2014 försökte ett franskt tv-team ta sig in på fabriken i Rumänien efter att de fått ett anonymt tips. Men de kunde aldrig till sig in på området och Bernard Arnault, vd:n för LVMH, nekade till anklagelserna.

Nu har The Guardian lyckats besöka Somarestfabriken i Cisnadie, en liten stad vid foten av södra karpatiska bergen. De har pratat med en talesman för fabriken som berättar att materialen importeras från Frankrike för att efter tillverkning skickas tillbaka till Frankrike eller Italien när det är färdiga så att de kan sulas och kvalificeras för stämplarna ”Made in France” eller ”Made in Italy” i enlighet med EU-lagstiftningen.

Louis Vuitton har en butik i Sverige som ligger på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Dagens Nyheter har försökt nå Louis Vuitton i Sverige för kommentar, men utan framgång.

För tio år sedan öppnade Louis Vuitton en butik i Rumäniens huvudstad Bukarest. Sedan dess har skorna i butiken stämpeln ”Made in Italy” eller ”Made in France”, men inte ”Made in Romania”.