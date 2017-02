”Mannen som inte var där” fick lön i tio år utan att jobba

Carles Recio är chef för en avdelning på provinsarkivet i spanska Valencia – men han har varken dator eller arbetsplats, och brukar inte visa upp sig på jobbet mer än för att diskutera när han ska ta ut sin semester.

Han finns inte med på listor över vilka som arbetar på arkivet.

Ändå åker han dit och stämplar in och ut med sitt tumavtryck, morgon och kväll. Det har tidningen El Mundo själv konstaterat.

Så har det varit sedan år 2006, då Carles Recio blev omplacerad till arkivet av den tidigare provinsledningen.

Provinserna motsvarar ungefär landstingen i Sverige.

Enligt El Mundo går Recio under namnet ”Mannen som inte var där” (The Man Who Wasn't There) på arkivet där han är anställd för att jobba. Det anspelar på bröderna Cohens film med samma namn, om en lakonisk frisör som pressar sin hustrus älskare på pengar.

Själv uppger Recio för tidningen att han ”arbetat med projekt utanför huset”, men har svårt att precisera vilka.

Till slut medger han att jobbet är konstruerat, efter att han blev omplacerad.

– Jag har bara gjort det man begärt av mig, säger han först.

– Någon gång ska jag berätta varför de skickade mig till arkivet, förklarar han sedan.

När den nuvarande provinsledningen får frågor om fallet skyller man på den tidigare ledningen.

