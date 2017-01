Maskerade demonstranter protesterade mot Nordea

I trettonhelgen kunde de maskerade estländska banktjänstemännen ses med plakat utanför Nordeas huvudkontor i Stockholm. "Shame on you Nordea! Shame!", "2 years of illegal Union busting" och "Estonian people are human too!" löd budskapen. "Estland är inte en svensk koloni" var ett annat som väckte förbipasserandes intresse.

Men ingen utom klubbens ordförande vågade visa sitt ansikte, eller ens anonymt intervjuas. Fackklubbens tidigare ordförande har mobbats och lagstridigt sagts upp av den estniska bankledningen.

– Jag är ledsen, men jag är verkligen rädd för vad som kan hända om jag talar med er, sade en av demonstranterna till Arbetsvärlden.

Klubben har länge försökt få till stånd ett kollektivavtal, som ger dem lite mer tid på sig för att hitta nya jobb. De Nordeaanställda står inför en sammanslagning med norska DNB där uppåt en av fem anställda kan få gå, och den estniska lagen ger bara en månads uppsägningslön.

I ett brev till Nordeas bolagsstyrelse har 316 anställda begärt ett kollektivavtal som bland annat skulle ge dem mellan tre och fem månaders uppsägningslön, samt dubbel lön vid övertid. Och att banken inte ska trakassera förtroendevalda.

Men i november meddelade Nordea ensidigt att banken avbryter förhandlingarna, och att dessa kan återupptas först när samgåendet med DNB är genomfört.

Liina Carr vid Europafacket i Bryssel uppmanar i Arbetsvärlden Nordea att skärpa sig och börja bete sig som på hemmaplan i Norden:

– Vi måste få ett slut på den dubbelmoral som gör att skandinaviska företag kan erbjuda helt andra villkor i Estland än vad de gör hemma.