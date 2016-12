May uppges vilja lämna Europakonventionen

The Telegraph skriver att May tänker göra frågan till en av huvudfrågorna i kampanjen inför det brittiska valet 2020. Planen uppges vara att skrivningar i konventionen i stället ska föras in i brittisk lag, och att ansvaret för att pröva påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna därmed ska flyttas över från Europadomstolen i Strasbourg till det brittiska domstolsväsendet.

May har flera gånger öppet kritiserat Europakonventionen, bland annat i samband med den segdragna rättsliga processen för att få den islamistiske predikanten Abu Qatada utlämnad från Storbritannien till Jordanien. Som inrikesminister hävdade hon att konventionen begränsar den brittiska regeringens möjlighet att bekämpa brott och kontrollera invandringen.