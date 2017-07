Mer kunskap ska minska oro för pensionen

Två av tre företagare tar ut mindre lön än vad som krävs för att tjäna in full statlig pension. Mer än hälften saknar dessutom eget pensionssparande. Det gör att många företagare riskerar att få en låg pension.

Rapporten har tagits fram av Privattjänstemannakartellen PTK som förhandlar om de privatanställda tjänstemännens pensioner. I rapporten finns två undersökningar, en med djupintervjuer och en Sifo-undersökning med frågor.

Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK, säger att hon ville få bättre inblick i hur kvinnor resonerar kring pensionen. Inte minst i ljuset av att många kvinnor oroar sig för pensionen.

– Kvinnor beskrivs också ofta som förlorare och det talas om kvinnofällan och deltidsfällan. Det jag ville veta är hur kvinnor känner när de hör detta och hur vi kan ge dem bättre information, säger hon.

Undersökningen visar att många kvinnor har en mörk bild av ekonomin på ålderns höst. Ungefär hälften tror inte att de kommer att få en tillräckligt bra ekonomi när de blir pensionärer.

En av de intervjuade säger till exempel att hon inte orkar sätta sig in i hur hon kommer att få det som pensionär. Men hon är övertygad om att hon kommer att bli en fattigpensionär.

Anna Allerstrand menar att sådana resonemang ofta bygger på hur pensionärer har det i dag och på en dyster bild som lyfts fram i medier.

– Många ser på sina föräldrar och tror att de ska få det på samma sätt. Men det är helt annorlunda nu eftersom fler kvinnor har jobb. Det är bekymmersamt att man har fel referenser, säger Anna Allerstrand.

Att inte veta riktigt vad man kan vänta sig som pensionär kan skapa oro. Oron är större hos dem med lägre inkomster än de som tjänar mer.

– Men det är inte en kvinnogrej. Vi ser i djupintervjuerna att män i kvinnodominerade yrken som tar stort ansvar för familjen också tror att de får det svårt som pensionärer. säger Anna Allerstrand.

En stor del av de tillfrågade, mer än hälften, anser att pensionssystemet missgynnar kvinnor. Mer än en tredjedel tycker att oavlönat arbete i hemmet borde vara pensionsgrundande.

– Det tyder på att man inte riktigt förstår kopplingen mellan arbete och pension, säger Anna Allerstrand.

Pensionssystemet är könsneutralt. Hur hög pension man får beror på hur många år man arbetar och hur mycket man tjänar. För att kvinnor ska få lika hög pension som män krävs att de arbetar lika mycket och har lika höga löner.

Många av de tillfrågade, 43 procent, tror att skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner ökat de senaste tio åren. I verkligheten har pensionsgapet minskat, särskilt för de yngre pensionärerna.

– Pensionsgapet mellan könen minskar stadigt, men för att det ska jämnas ut helt krävs att arbetsmarknaden och familjelivet blir jämställda, säger Anna Allerstrand.

Kvinnor varnas ofta för deltidsarbete sänker pensionen. Det stämmer, men hur mycket mindre pension man får beror på hur länge man arbetar deltid.

– Det är många som deltidsarbetar under livet, till exempel när de pluggar, när barnen är små och när de närmar sig pensioneringen. Men att arbeta deltid under några år påverkar inte pensionen mycket, det är när deltidsarbetet pågår under lång tid som det har stor betydelse, säger Anna Allerstrand.

Rapporten ”Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv" presenteras i eftermiddag vid ett seminarium i Visby på Gotland. Sedan följer en paneldiskussion med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Barbro Westerholm (L) och PTK:s ordförande Martin Linder.

Undersökningen består av två delar. I den ena telefonintervjuades 30 kvinnliga privatanställda tjänstemän av undersökningsföretaget Scandinavian Research den 27 februari–3 mars 2017. Dessutom intervjuades 15 män som en jämförelsegrupp.

Den andra delen gjordes av undersökningsföretaget Kantar Sifo den 11–24 maj 2017. Totalt svarade 1.000 privatanställda tjänstemän av båda könen på en webbenkät.