Mönster i mutmisstänkta Bombardiers affärer

I Stockholms tingsrätt står just nu svenska Bombardiers säljchef, en rysk 37-åring, inför rätta. Han är en av flera i ledningen här som misstänks för grovt mutbrott när Bombardier Transportation AB gjort affär i Azerbajdzjan från 2013.

Signalsystem såldes via mellanhanden Multiserv Overseas i London, som saknar adress och anställda. TT och SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i mars i år att Multiserv lade på 450 procent – 570 miljoner kronor – när Bombardier sålde utrustningen från Sverige till sig självt i Azerbajdzjan.

Bakom Multiserv står bland andra Aleksej Krapivin och Jurij Obodovskij, ryska affärsmän kända för skumma affärer med ryska järnvägen. De står nära järnvägens tidigare chef, president Vladimir Putins granne Vladimir Jakunin. Multiserv var också Bombardiers partner i en rad affärer i Ryssland, samt i Mongoliet.

Men det stannar långt ifrån där, framgår nu av en granskning som TT gjort tillsammans med redaktionen OCCRP, specialiserad på att avslöja korruption. Bilden bekräftas av material från Bombardier, daterat i mars 2017, och som beslagtagits av polisen.

Sammantaget framgår att samma personkrets företräder Bombardiers olika partners i affärer i andra svårt korrupta länder i regionen på senare år. Enligt intern information från Bombardier har dessa partners tillgång till ”nästan alla järnvägschefer i forna Sovjet”. Därför ”kan de påverka beslut”.

Louise Brown, antikorruptionsrevisor och styrelseledamot i Transparency International, drar slutsatsen att detta ”inte är ett olyckligt misstag, utan ett aktivt och högst ohållbart val av affärsupplägg”. Bombardier ”tycks aktivt ha valt en operativ affärsmodell som är upplagd för korruption”, skriver hon till TT.

Brown ser ”en genomtänkt systematik”, att Bombardier ”inte har gjort någon riskanalys, inte någon genomlysning av sina samarbetspartners – snarare en omvänd sådan, det vill säga att de valt dessa partners på grund av att de är etablerade/kända mutkolvar”.

I Kazakstan, exempelvis, heter en lokal partner General Solutions Trading (GS) och en annan Metropromsnab (MPS). GS är registrerat i Storbritannien och företräds av Obodovskij, Multiservs grundare, liksom av en man som var direktör för MPS till juni 2016. MPS är också en partner i den nu mutmisstänkta affären i Azerbajdzjan. Affärerna i Kazakstan och Azerbajdzjan är värda cirka 2,7 miljarder kronor vardera.

Liknande upplägg, med partnerbolag som knyts till Krapivin och Obodovskij, syns i affärer som Bombardier gör i det totalitära och extremt korrupta Turkmenistan, och när en järnväg i Ryssland denna månad ersatte en rutt genom fienden Ukraina.

Bombardier har också, genom svårgenomträngliga upplägg, släppt in sina partners långt in i verksamheten, visar researchen från TT och OCCRP och den svenska brottutredningen. De ryska affärsmännen kan exempelvis knytas till andelar i ryska Bombardier. I ett komplicerat upplägg via Cypern och Nederländerna äger de också det ryska bolaget Elteza tillsammans med Bombardier.

Sten Lindström, tidigare polischef på Ekobrottsmyndigheten, har också fått ta del av materialet. ”Bombardier och klustret av bolag omkring är designat att dölja och bortförklara kapitalströmmar till offshore-banker utan insyn”, skriver han till TT. ”I botten för att sådana konspirationer skall fungera finns allt som demonstreras existera i detta fall.”

Bombardier har efter avslöjandena brutit med Multiserv, men vill bland annat inte svara på om man tänker göra det även med andra partnerbolag. Företaget avböjer kommentarer med motiveringen att det pågår en rättslig prövning. I dag fortsätter rättegången i tingsrätten.