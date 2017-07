Myntmaskinen gav butiken klirr i kassan

Vid entrén till matbutiken Hemköp i småstadsidyllen Söderköping står en pengamaskin som de senaste veckorna har blivit minst sagt populär. Butikschefen Per Arén insåg tidigt att det kunde bli problem med myntinväxlingen i samband med kontantutbytet och bestämde sig för att hitta en lösning. I stället för att sätta en gräns för myntbetalning köpte han en växelmaskin.

– Jag misstänkte att jag skulle få missnöjda kunder och funderade på hur jag skulle kunna lösa det. Jag ville ta hand om befintliga kunder och kanske få nya. Det kanske är lite tokigt men jag brinner för att förenkla kunders vardag, säger han.

Tillsammans med kontanthanteringsföretaget Loomis kom han fram till att en bra lösning vore att köpa in en maskin där mynten töms ut på ett rullande band och kunderna får ett tillgodokvitto på värdet. Kunderna kan sedan använda tillgodokvittot samma dag när de handlar i butiken. Och maskinen har gjort succé.

– Det var helt galet i går kväll. Det stod 20 personer i kö, säger Per Arén.

När DN kommer på förmiddagsbesök används växelmaskinen regelbundet av personer som vill göra sig av med sina gamla mynt. Åse Arnefors är en av dem som kommit hit för att handla och samtidigt växla in sina pengar. Hon bor och arbetar i Söderköping och har tagit med sig en plastlåda med mynt.

– Det är skönt att automaten finns. Det blir den andra vändan till butiken för min del, säger hon innan hon tar kvittot som visar att hon har 232 kronor tillgodo att handla för.

Norrköpingsbon Robert Isaksson hörde en radioreklam om inväxlingsmöjligheten och begav sig till butiken.

– Det är väldigt smidigt. Det är jobbigt att gå runt i många olika butiker, säger han.

Det har varit en jättebra affär. Nu kommer vi att köra på i en månad till.

Per Arén driver butiken i Söderköping och har även en Hemköpsbutik i Norrköping. Butikerna fick var sin växelmaskin till en inköpskostnad av 80 000 kronor styck – en investering som han är nöjd över att han gjorde. Strategin visade sig fungera. Försäljningen har ökat och många nya kunder har hittat till butikerna. Maskinerna har tillsammans tagit emot mynt till ett värde av över två miljoner kronor.

– Det har varit en jättebra affär. Nu kommer vi att köra på i en månad till, säger Per Arén.

Mynt- och sedelutbytet påbörjades i oktober 2015 och bakgrunden till utbytet är att de nya sedlarna innehåller detaljer som gör dem svårare att förfalska, medan de nya mynten väger mindre än tidigare upplagor. Detta gör hanteringskostnaderna lägre. De nya mynten är också nickelfria. Insamlingen av de gamla pengarna har fungerat väl, enligt Christina Wejshammar, avdelningschef på Riksbanken.

– På ett övergripande plan går det bra. Vi har fått in 87 procent av de sedlar som håller på att bli ogiltiga. Av mynten har vi fått in 34 procent. Mynt värda 1,8 miljarder saknas fortfarande. Vår prognos har varit att vi får in mellan 30–50 procent av mynten.

Många har förvånats över att butiker har valt att sätta en gräns för värdet av mynt som det går att betala med. Även banker har i många fall sagt nej till att ta emot kontanter. Från Riksbankens håll fanns inget att sätta emot, enligt Christina Wejshammar.

Lilian Andersson, Hans Andersson, Robert Isaksson väntar på att maskinen ska räkna alla mynt.

– Vi har konstaterat att det är deras lagliga rätt att göra så. Vi har inte någon makt att tvinga butiker att ta emot sedlar och mynt och vi kan inte heller tvinga banker att hantera kontanter. Men vi har krävt att banker ska hjälpa sina kunder och vi har rekommenderat handeln att inte lämna gamla mynt i växel, säger hon.

Frågan om kontanternas roll i samhället ligger inte främst på Riksbanken utan är upp till politiker att hantera, menar hon. Samtidigt så kan det finnas ett intresse från butikernas håll att ta emot kontanter, om detta främjar försäljningen.

– Generellt sett är det självdrivande. En handlare vill ju ha kunder. Om kunderna vill använda kontanter så säger en handlare inte gärna nej. Jag tror att många butiker som tackar nej till kontanter har kunder som föredrar att betala med kort, säger hon.

Organisationen Sveriges konsumenter arbetar bland annat med att motverka att kontanter fasas ut som betalningsmedel. Jan Bertoft, generalsekreterare vid organisationen, anser att informationen kring utbytet har varit god men tror att det finns risk för att banker och handlare kan utnyttja situationen för att undvika kostnader som kontanthantering innebär.

– För oss har det varit viktigt att utbytet inte innebär att utfasningen av kontanter snabbas på. Det är viktigt att säkerställa att butiker som har satt gränser för hur mycket mynt som får användas inte behåller gränserna efter utbytet, säger han.

Det är viktigt att inte marginalisera grupper genom att motarbeta möjligheten att arbeta med kontanter, menar han.

– Det är ett otyg att kontanterna försvinner så snabbt. Alla måste kunna betala på det sätt som de själva vill. Det finns grupper som inte har tillgång till eller klarar ny teknik. Det finns också människor som inte vill betala med kort.

Foton i text: Jonas Eng