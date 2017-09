Namnet på nya Iphone kan ha läckt inför lanseringen

Brian Merchant: ”The one device – the secret history of the Iphone”

Vännen i fickan. Ett avslöjande reportage om jubilerande lur. Martin Jönsson skriver om boken ”The one device – the secret history of the Iphone” av Brian Merchant. Vännen i fickan. Ett avslöjande reportage om jubilerande lur. Martin Jönsson skriver om boken ”The one device – the secret history of the Iphone” av Brian Merchant.