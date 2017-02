Näringsministern sågar postfusionens prognoser

DN har tidigare i år avslöjat att svensk-danska Postnord är i kris. Det bekräftades också när Postnord häromveckan presenterade sitt resultat för 2016. Förlusten hamnade på nära 1,6 miljarder kronor.

Det är framför allt den danska verksamheten som drar ned resultatet för Postnord och Mikael Damberg, som i morgon tisdag, ska rapportera till riksdagens näringsutskott om krisen, har därför gått igenom den akt där sammanslagningen beskrivs.

Och den har brister anser näringsministern. Prognoserna om bolagets utveckling gäller endast åren 2008-10.

– Man borde ha tänkt sig mer långsiktiga perspektiv än så, säger Damberg.

Dessutom var prognosen för de danska brevmängderna alldeles för optimistisk; den pekade på en minskning med 4-5 procent per år.

– Det höll första året, men sedan, åren 2009 och 2010 sjönk volymen med nio, respektive 10 procent, berättar Damberg.

– Det är en kraftig felbedömning, säger Damberg.

Det gäller även med hänsyn till att det i prognosen fanns ett ”riskscenario” där brevmängden i Danmark skulle sjunka med sex procent per år.

Just den sjunkande mängden brev i Danmark har varit den tydligaste enskilda orsak till förlusten som Postnord själv pekar på. Koncernen gör gigantiska avskrivningar kopplade just till Danmark. Dessutom ska Postnord dra ned på arbetsstyrkan med runt 1.000 tjänster per år de kommande tre-fyra åren.

När DN dessutom har gått igenom årsredovisningarna sedan 2009 - det första året med det sammanslagna bolaget - är det tydligt att det är just den danska verksamheten som drar ned koncernen. Sedan 2012 har den danska verksamheten gått med ständigt ökande förlust.

Den omställning - och bantning av personalstyrkan - som Postnord ska genomföra de närmaste åren kommer att kosta koncernen ytterligare miljardbelopp. En orsak är de villkor som drygt 3.000 danska postanställda har och som sträcker sig tillbaka till 1995. De får tre årslöner garanterade om de sägs upp.

Mikael Damberg har kallat det för ”särliga villkor” och de finns klart beskrivna i de dokument han och hans tjänstemän har läst.

– Men det finns ingen analys om vad som kunde bli konsekvenserna. De riskerade ju att välta över kostnaderna på Sveriges, säger Damberg.

En annan punkt som han tycker är oklar är hur ägandet och inflytande i bolaget blev som det blev. Sverige gick in med 70 procent av omsättningen, men fick endast 60 procent av ägandet och makten fördelas lika, 50-50, mellan de båda staterna.

Sverige fick en extra utdelning på 1,4 miljarder kronor som kompensation - men enligt Damberg saknas det en analys till hur parterna hade kommit fram till fördelningen och kompensationen.

– Det står hur inflytandet ska fördels, men inte vägen dit, hur man kom fram till just detta, säger ministern.

– I varje fall har inte mina tjänstemän funnit någon, tillägger han.

Mikael Damberg har också kallat in externa juridiska och finansiella rådgivare för att sedan bestämma hur regeringen ska gå vidare med Postnord. Under tiden har han haft samtal med sin danska motpart. Även den danska regeringen tar in rådgivare för att se hur krisen ska kunna lösas.