Nätjättarna protesterar: Trump hotar det fria internet

Tänk dig en framtid där Netflix eller Youtube inte orkar spela upp filmen du vill titta på, den bara hackar och stannar hela tiden. Samma film går däremot utmärkt att se genom en videotjänst som din internetleverantör samarbetar med - men då måste du betala en extra avgift.

Det här framtidsscenariot varnar i dag över 200 organisationer och företag för, i en protestaktion som samlar nätjättar som Google, Facebook och Spotify.

De miljontals amerikaner som under dagen går in på videosajten Vimeo möts av en film som förklarar att internet som vi känner det är hotat, de som vill boka ett rum via Airbnb uppmanas samtidigt att protestera hos den amerikanska kongressen. Spelsajter och dejtingappar skickar ut meddelanden direkt till sina användare med samma budskap.

Det som står på spel är en grundprincip som formulerades redan i internets barndom: den om nätneutralitet. Tanken är att internetleverantörer ska förmedla sin trafik neutralt och aldrig påverka vilket innehåll på nätet som abonnenten tar del av. Sedan ett par år har denna princip varit lagstiftad i USA, något som president Trump nu vill förändra.

Den svenskgrundade musiktjänsten Spotify tillhör de som under dagen protesterar.

”Vi anser att ett öppet internet, styrt av neutrala lagar, måste bevaras”, skriver Spotify i ett uttalande till DN. ”Vi värnar konsumentens rätt att välja fritt”, fortsätter bolaget och poängterar att om lagarna kring nätneutralitet rivs upp om ett par månader så riskerar tillgången till internet att begränsas.

En skiss över nätets infrastruktur kan se ut ungefär så här: internetleverantörer bygger nätets själva motorvägar, trafikleder som Spotify eller Facebook sedan använder sig av för att nå sina användare.

De protesterande företagen är oroliga att internetleverantörerna i framtiden kommer att bygga gräddfiler, där bara de företag som har råd att betala får köra.

– Leverantörerna kommer att kunna sätta upp vägtullar på informationens motorväg, säger Timothy Karr på organisationen Free Press, som är med och koordinerar onsdagens aktion.

– De kommer att kunna kräva betalt av de företag och användare som vill komma in i de filer där trafiken går fort, medan resten av oss sitter fast i trafikstockning.

Eftersom internetleverantörerna har makten över trafikens framfart på nätet innebär det också att de kan straffa företag som de ser som konkurrenter, menar Karr, och nämner exempelvis den amerikanska leverantör som för några år sedan blockerade sina kunder från att använda den svenskutvecklade telefoniappen Skype då de ville driva användarna till sina egna telefoniprodukter.

Timothy Karr varnar även för ett scenario där leverantörer favoriserar vissa tjänster och därigenom styr sina användare åt ett särskilt håll: snabb surf på vissa videotjänster, långsam och hackande bild på andra.

Den svenska förvaltningsrätten utreder just nu ett liknande ärende, efter att Telia har fått myndighetskritik för att ha erbjudit sina kunder att använda bland annat Instagram och Twitter utan att det påverkar deras surfpott. Den här typen av hierarkier utgör enligt nätaktivister en viktig maktförskjutning och slår direkt mot de demokratiska ideal som ansågs vara så viktiga när internet utformades.

Det var för att undvika bland annat snedvriden konkurrens som dåvarande president Obama uppmanade den amerikanska myndigheten FCC att lagstifta om nätneutralitet 2015.

I vintras bytte president Trump ut ledningen för myndigheten. Den nya ordföranden Ajit Pai menar att Obamas lagstiftning var ett misstag och att de företag som i dag protesterar i själva verket slåss mot halmgubbar. Det har aldrig funnits några verkliga tecken på att internetleverantörerna skulle vilja ta makten över nätets innehåll, menar han.

– Sanningen är att vi övergav ett fungerande regelverk enbart på grund av hypotetiska problem och hysteriska domedagsprofetior, sa han i det anförande i april där han presenterade sina planer att riva upp Obamas två år gamla bestämmelser.

Ordförande Pai menar att Obamas lagar har kylt av marknaden och skrämt internetleverantörerna från att fortsätta bygga ut bredband, särskilt till den mindre köpstarka amerikanska landsbygden.

– Våra minsta internetleverantörer har helt enkelt inte marginaler nog att klara av det här angreppet av tunga regleringar, anser Ajit Pai.

Ajit Pai, ordförande för FCC. Foto: Bill Clark/AP

Även om läget i Sverige är annorlunda än det i USA – sedan något år tillbaka har EU en robust lagstiftning till skydd för nätneutraliteten – så tycker arrangören av dagens nätprotester att även svenskar noggrant bör följa vad som händer i USA de närmaste månaderna.

– Om nätneutraliteten försvinner här kan det påverka all framtida kommunikation, säger Timothy Karr. Vi inte bara surfar på nätet längre, vi lyssnar på musik, tittar på tv, pratar med våra vänner. Makten över alltsammans riskerar nu att hamna i händerna på ett fåtal trafikleverantörer, som egentligen bara äger själva uppkopplingen till din mobil.

