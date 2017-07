Nedåt på Stockholmsbörsen

OMXS-index hade sjunkit 0,4 procent när börsen stängde.

I spåren av ett fallande oljepris tappade Lundin Petroleum 1,6 procent. Under dagen meddelade Internationella energirådet att investeringar i skiffergas i USA kan stiga med 50 procent 2017, vilket bidrar till att pressa det globala oljepriset. Dessutom meddelade Goldman Sachs i en analys att om Opec inte sänker sin oljeproduktion betydligt riskerar oljepriset att falla till under 40 dollar per fat.

Bortsett från Lundin Petroleum var Astra Zeneca och Atlas Copco bland de största förlorarna med nedgångar på 1,3 respektive 1,2 procent.

På topplistan fanns Boliden och SSAB med uppgångar på 2,0 respektive 1,9 procent.

Även de ledande Europabörserna sjönk. Londonbörsens FTSE-index tappade 0,6 procent, CAC-index i Paris sjönk 0,5 procent medan Frankfurtbörsens DAX-index backade 0,1 procent.