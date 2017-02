Nintendo gör vinst – men sänker prognos

Rörelsevinsten för oktober–december, det tredje kvartalet i Nintendos räkenskapsår, uppgick till 32,3 miljarder yen (cirka 2,5 miljarder kronor). Motsvarande period året före uppgick vinsten till 33,5 miljarder yen.

Nintendo släppte i mitten av december sitt första helt egna mobilspel, Super Mario Run. Spelet har sedan dess laddats ner 78 miljoner gånger. Men många spelare har klagat på det höga priset (i Sverige 109 kronor) för den fulla versionen, och de flesta nöjer sig med den mindre gratisversionen.

Läs mer: Det här är Nintendos nya konsol Switch

Bolaget tjänar även pengar på sommarens spelsuccé Pokémon Go, genom sina ägarandelar i de båda företagen bakom – The Pokémon Company och Niantic. Under perioden april–december uppgick Nintendos vinst på Pokémon Go till cirka 16 miljarder yen, enligt bolaget.

Trots de ökade mobilintäkterna, och yenens försvagning som innebär att försäljning utomlands blir mer lönsam, räknar Nintendo med att rörelseresultatet för hela räkenskapsåret stannar på 20 miljarder yen. Tidigare låg prognosen på 30 miljarder yen.

I mars börjar Nintendo sälja den nya spelkonsolen Nintendo Switch, som är en sorts hybrid mellan en bärbar och stationär konsol.

Läs mer: Pokémon Go omsprunget av mobilspel