Ny bok om familjen Rausing skapar debatt i Storbritannien

Nya tips kommer in varje vecka, om ett dubbelmord som skedde för över tolv år sedan. Två poliser jobbar fortfarande heltid med ärendet. Medan vissa mord snabbt faller i glömska lever andra kvar i det allmänna medvetandet och tipsen fortsätter att strömma in.

Det är i boken ”Mayhem” som Sigrid Rausing berättar om sin brors fru, Eva Rausings, misstankar mot Hans Rausing. Sigrid Rausing själv är svensk-brittisk antroplog och sedan tolv år ägare till det brittiska bokförlaget Granta och tidskriften Granta Magazine.

I boken skriver Sigrid Rausing att Eva klart pekade ut Sigrids far Hans som mannen bakom mordet på statsminister Olof Palme 1986. Hon skriver samtidigt att hon inte tror på uppgifterna.



Boken uppmärksammas i en lång recension i brittiska The Times och The Guardian samt i New York Times. Och i boken gör Sigrid Rausing inga försök att dölja sina ena tillkortakommanden när hon beskriver de svårigheter som Eva och hennes man Hans Kristian gick igenom med drogmissbruk och återfall som slutade med Evas för tidiga död och hur parets fyra barn innan dess kom att hamna under Sigrids vårdnad.

Eva Rausing hittades död i sin och makens lägenhet i ett av Londons dyraste områden den 9 juli 2012. Efter att poliserna tagit sig in upptäckte de ett rum vars ingång var förseglad med silvertejp. Inne i rummet fanns en säng där det låg en platteve ovanpå en madrass. Under madrassen hittades Eva Rausing kropp insvept i en presenning.

Kroppen identifierades med hjälp av ett fingeravtryck från ena tummen och serienumret på hennes pacemaker. Rättsläkaren kunde konstatera att Eva Rausing varit död i åtminstone två månader.

Hans Kristian Rausing dömdes till villkorligt fängelsestraff och har sedan dess flyttat och gift om sig.



I september 2012 kunde DN berätta att den 48-åriga miljardären i en serie mejl skrivna ett år före sin död skrev hur hon oroades för sitt eget liv och hur hon misstänkte att en person hon kände väl kan ha varit inblandad i mordet på Olof Palme.

Den person hon riktade sina misstankar mot var alltså hennes egen svärfar Hans Rausing, en av världen rikaste personer med en förmögenhet på omkring 85 miljarder kronor.



Den i dag 91-årige Hans Rausing var en av arvingarna till förpackningsföretaget Tetra Pak efter sin far Ruben Rausing och var vd för Tetra Pak mellan åren 1954 till 1983 och därefter styrelseordförande i AB Tetra Pak, sedermera Tetra Laval, till 1993.

Eva Rausing avslöjade sina misstankar i en serie mejl till den svenske journalisten och författaren Gunnar Wall 2012.

”Mitt namn är Eva Rausing och jag är gift med Hans K. Rausing och jag har nyligen fått veta från min man, som jag varit gift med i 20 år, att hans pappa låg bakom mordet på Olof Palme. Min man hade upptäckt detta av en slump för många år sedan och det påverkade honom riktigt, riktigt illa. Jag tror att jag vet var mordvapnet finns,” skrev Eva Rausing i ett mejl.

Sigrid Rausing avfärdar tanken på att hennes far är en mördare. Hon påpekar att den politiska polarisering som fanns i Sverige under 1970-talet gjorde det lätt att peka ut personer som Hans Rausing som onda. I boken skriver hon också att tidningarna publicerade uppgifterna trots att många redaktörer insåg att Eva Rausing, som hade svåra problem med droger, inte var trovärdig.

Också Hans K. Rausing har avfärdat uppgifterna som ”absolut osanna” och liknande dem vid en av många konspirationsteorier utan grund i verkligheten.

I ett mejl till DN beskriver Sigrid Rausing misstankarna som ”absurda”.

”Hans Rausing blev namngiven i detta absurda sammanhanget redan för flera år sedan, och inte av mig – detaljerna finns i min bok. Min bok är ett försök att genom en självbiografisk text förstå vad missbruk är. Men en del av boken är också en kritik av hur medierna hanterar fake news när det finns en sensationell vinkel, som i detta fallet”, skriver hon också.

Sigrid Rausing skriver att Eva Rausings tragiska död förvandlades till en ”vara” för mindre nogräknade massmedier och författare.



Samtidigt som Sigrid Rausings bok har hyllats har den också fått stark kritik från Eva Rausings föräldrar. I ett uttalande skriver Eva Rausings far Tom Kemey att Sigrid Rausing målar den ”kall, ihålig och osympatisk” bild av dottern:

”Det är sant att Eva kämpade mot ett drogberoende under en del av sitt korta liv men hon var också snäll, varm och en kärleksfull mor som gjorde mycket för att hjälpa andra som kämpade mot missbruk.”



Gunnar Wall har skrivit flera böcker om Palmemordet och var också den som först skrev om att Eva Rausing pekade ut vad som då enbart beskrevs som ”en svensk affärsman” som misstänktes i samband med Palmemordet.

I boken avslöjas att den person som Eva pekade ut som nyckelfigur bakom Palmemordet var Hans Rausing, Sigrids far. Har du några kommentarer till det?

– Den här namnpubliceringen är Sigrids beslut, det är väl en sak mellan henne och hennes far i första hand. Jag har aldrig gått ut offentligt med något mer än att det var svensk affärsman Eva syftade på, jag tyckte inte det fanns skäl till det. Och jag har inget att säga i sakfrågan, utöver det att Palmeutredarna måste kunna granska alla sorters spaningsuppslag som kommer in.

Har du någon kommentar till att Sigrid Rausing publicerat boken?

– Jag blev lite häpen. Redan för tre år sedan kontaktade Sigrid mig och bad att få kopior på min korrespondens med Eva. Hon gav intryck av att hon skulle skriva något personligt som riktade sig till familjen, framför allt till Evas barn. Men nu har det snarare blivit en världspublik hon vänt sig till.

Gav du henne mejlen?

– Nej. Jag tyckte inte det var min sak att lämna ut dem till henne. Efter nyheten om Evas död hade jag försäkrat mig om att Palmegruppen fått kopior på vår korrespondens och jag visste att den betraktades som material i mordutredningen. När Sigrid kontaktade mig visste jag också att utredarna länge velat tala med medlemmar i familjen Rausing, bland annat med Sigrid själv, för att kontrollera värdet av Evas uppgifter. Så i det läget föreslog jag att hon skulle vända sig till Palmegruppen om hon hade frågor om mejlen.

Men Sigrid Rausing har aldrig mött Palmegruppen. När hennes resa till Sverige blev känd valde hon att stanna i London:

”Jag kontaktade polisens Palmegrupp för att förklara bakgrunden till Evas emails. Polisen jag talade med lyssnade, och övertalade mig att komma in och ge ett uttalande, för att, som han sa, de skulle kunna avsluta undersökningen, och få stopp på de ständiga mediaspekulationerna. Jag gick med på det, till slut – och polisen läckte det till Expressen, som tryckte en dramatisk löpsedel: ’Sigrid Rausing förhörs om Palme-mordet’”, skriver Sigrid Rausing i mejlet till DN.



Den brittiska tidningen Mail on Sunday har också kunnat berätta att Gunnar Wall inte är den ende som fick ta del av Eva Rausings misstankar. Enligt tidningen stod hon också i brevkontakt med en morddömd brittisk man från det fängelse i Worcestershire där han avtjänar sitt livstidsstraff.

Mördaren, Johnnie Allan, skickade efter Eva Rausings död breven till Mail on Sunday där det framgick att hon pekade ut Hans Rausing och även i dem skrev att hon fruktade för sitt eget liv.

Också detta diskuterar Sigrid Rausing i boken och tar ett exempel som hon menar visar att Eva Rausing inte hade några fakta att grunda sin misstankar mot Hans Rausing på:

”Jag läste de delar av brev som publicerats från Eva till fången. Hennes kunskap om Palmemordet hade kommit till henne i form av en inre röst. Hon skrev: ’En morgon vaknade jag och tittade mot min man, som fortfarande sov, och jag svär på att tanken kom till mig högt och tydligt’.”

DN har sökt Hans Rausing för en kommentar.