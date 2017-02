Ny våg av bluffakturor mot svenska företag

I flera omgångar har företaget Bolagsupplysningen skickat ut blanketter till företag där man vill att de ska fylla i adressuppgifter.

Blanketten har slående likheter med en deklarationsblankett i utformningen. För de som skickar in blanketten väntar dock en obehaglig överraskning när Bolagsupplysningen menar att det handlar om ett avtal för en tjänst och skickar en faktura.

På baksidan av blanketten står det i en massiv textmassa att ”Priset för förtursexponering (tjänsten som kunden har beställt) är 4.795 SEK per 12 månader (1 år).”

Bolaget menar att avtalet gäller för två år med en totalkostnad på 9.590 kronor.

Enligt Per Geijer får Svensk Handel en stadig ström klagomål på bolaget och just nu är det mer än vanligt.

– Det tyder på att det är ett stort utskick som pågår. Alla vi pratar med känner sig lurade, säger han.

Bolagsupplysningen finns på Svensk Handels varningslista och enligt Per Geijer får den fler klagomål än alla de andra bolagen tillsammans på varningslistan.

Även Svensk Handel har nyligen fått utskicket från Bolagsupplysningen.

– Vi har gjort som man ska göra. Läsa det noga. Inte besvara det och knyckla ihop det och lägga det i papperskorgen, säger Per Geijer.

För den som har fyllt i och skickat in blanketten och fått en faktura från företaget får rådet från Svensk Handel att bestrida den i mejl eller per fax till företaget. Det är viktigt att inte skriva under något och spara kopior på det man skickat.

Samma sak gäller om det kommer påminnelser på betalningen och inkassokrav från företaget. Så länge man bestrider kan heller inte fakturan drivas in av inkassoföretag, förklarar Per Geijer.

DN har sökt ansvariga på Bolagsupplysningen som inte vill kommentera i detalj.

"Vi svarar dessvärre inte på journalisters frågor då de har en förmåga att vinkla de svar vi ger. Men tror ni finner svar på de flesta av era frågor om ni läser igenom beställningsunderlagen/avtalen." skriver bolaget i ett mail.

Bolaget är baserat i Estland.